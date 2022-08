Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Les adieux de Kirouac et Kodakludo

Arpès quatre ans, quelques EP et un album, Les gradins, le rappeur Kirouac et le beatmaker Kodakludo ont décidé de tirer leur révérence. Les deux artistes formant le duo de hip-hop alternatif, qui se quittent « avec un amour et un respect continus », ont décidé de souligner la fin ce parcours créatif qui a « chamboulé » leur vie avec panache. Ils seront en spectacle au Club Soda à Montréal le 26 août et à l’Impérial Bell à Québec le 7 septembre, afin de remercier comme il se doit le public qui les a suivis pendant cette belle aventure.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Une projection au Cinéma du Parc

Le cinéma latino-américain en salle jusqu’au 5 septembre

C’est vendredi que s’amorce le Festival de cinéma latino-américain de Montréal, au Cinéma du Parc. Des films de l’Argentine, du Chili, de la Colombie, des États-Unis, du Mexique, du Pérou, de l’Espagne et du Québec seront présentés jusqu’au 5 septembre, dont Danser pour la liberté, d’Óscar Ruiz Navia, en ouverture du festival. On pourra notamment voir en première mondiale le film de Guy Simoneau tourné en Bolivie, Histoires boliviennes, ainsi que des courts et longs métrages touchant à des enjeux politiques et sociaux comme l’accès à l’avortement. À noter que la ciné-carte des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée est acceptée.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les Trois Accords

Le Festival de la poutine de Drummondville démarre vendredi

C’est une édition toute garnie du Festival de la poutine qu’on nous servira au cours des trois prochains jours à Drummondville. Pour souligner le 15e anniversaire de l’évènement, 19 concerts sont inscrits au programme, dont ceux des Trois Accords, Émile Bilodeau, Loud, Hubert Lenoir, Koriass, Québec Redneck Bluegrass Project, Souldia, Lou-Adriane Cassidy, Lary Kidd et Ariane Moffatt. Jusqu’à samedi, 10 poutiniers rivaliseront pour gagner la précieuse Fourchette d’or. Le champion en titre, la cantine Chez Ben on s’bour la bédaine, affrontera Jucep, Le gras dur en famille, Poutine Factory, Maamm Bolduc, Andros El Tacos, Voltigeurs, Jerry Foodtruck, Mr. Méchoui et la Sucrerie du Domaine. Rendez-vous sur le site du Centre Marcel-Dionne.

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE Le musée Pointe-à-Callière propose deux jours de festivités avec la tenue de son coloré marché public.

Marché public, façon XVIIIe

Les 27 et 28 août prochains, c’est le retour du coloré marché public du musée Pointe-à-Callière, près de la place Royale, dans le Vieux-Montréal. Plus de 70 kiosques se dresseront à l’endroit même où les commerçants installaient leurs étals en 1733. Cette année, l’évènement se déroulera sous le thème de la navigation ; plusieurs ateliers participatifs seront proposés ainsi que des démonstrations de savoir-faire traditionnels (notamment autochtones). De nombreux musiciens, artisans et personnages en costume d’époque seront sur place pour enrichir l’ambiance. Gratuit.

PHOTO MARIE-ÈVE DION, FOURNIE PAR LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES Les interprètes de Jardins suspendus présenteront une performance de danse contemporaine et aérienne.

Jardins suspendus au Quartier des spectacles

Jusqu’à dimanche, la place de la Paix, dans le Quartier des spectacles, accueille l’évènement Jardins suspendus, des artistes Geneviève Lauzon et Claire Jeannot. Au programme : une installation immersive, soit un arbre tissé de vêtements qui distille des narrations audio au passage des spectateurs, ainsi qu’une performance de danse contemporaine et aérienne qui se déploie sur 360 degrés. Le thème au cœur de ce double projet : la connexion humaine. L’installation immersive est accessible chaque jour de 11 h à 21 h. Les spectacles sont prévus à 18 h et 19 h 30 tous les soirs. Gratuit. Du 25 au 28 août.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Bran Van 3000 lors de sa prestation au Festival international de jazz de Montréal en juillet dernier

Bran Van 3000 dans la ruelle

Si vous avez manqué le passage de Bran Van 3000 au Festival international de jazz de Montréal plus tôt cet été, consolez-vous. Le collectif qui fête cette année les 25 ans de Glee, son premier album, offrira un concert gratuit ce jeudi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Rendez-vous dès 17 h dans la ruelle Gaboury, à côté du parc Morgan, qui se transformera en piste de danse pour la soirée. Un barbecue précédera le spectacle prévu à 18 h 30.