Entre technologies et nature

La concurrence mondiale est vive sur la planète « innovation », et les décideurs économiques de Saint-Laurent veulent amener les entreprises manufacturières de cet arrondissement montréalais à prendre le virage technologique pour rendre leurs usines plus « intelligentes ». »

Agrandissement à l'Institut Néomed

L'Institut Néomed, spécialisé dans les sciences de la vie, a commencé récemment ses travaux d'agrandissement. Près de 50 000 pi2 seront ajoutés aux 135 000 pi2 du bâtiment actuel. Le projet permettra d'accueillir plus d'entreprises spécialisées en chimie et en biologie ainsi que des bureaux. Actuellement, 22 entreprises y collaborent, innovent, créent et y partagent des laboratoires où un service spécialisé en analytique libre ou à forfait est offert. Les nouvelles installations prévoient des laboratoires supplémentaires qui seront accessibles en 2019. Cet agrandissement fait partie d'un projet d'expansion plus vaste. On réfléchit déjà à une deuxième phase d'agrandissement.

Un marteau-piqueur pour les artères

Pour la première fois, la technologie mise au point par l'entreprise SoundBite Solutions, installée depuis trois ans au Technoparc, a permis de débloquer des artères. S'inspirant de travaux de l'Université de Sherbrooke, SoundBite a mis au point un produit qui consiste à insérer un fil de titane dans les artères. Une fois installé, il conduit une onde de choc qui a l'effet d'un marteau-piqueur. Ce choc mécanique totalement sécuritaire permet de briser les blocages de calcium qui se sont formés dans l'artère. Pour l'instant, l'appareil n'est utilisé que pour débloquer les artères des jambes et est à la phase d'études cliniques. D'autres études concernant le coeur commenceront en 2020.

L'Éco-campus Hubert-Reeves prend forme

Les travaux d'infrastructure de l'Éco-campus Hubert-Reeves ont été parachevés au courant de l'année. Grâce à l'aménagement d'une digue, l'alimentation en eau est désormais assurée afin de maintenir l'intégrité du milieu. L'Éco-campus, dont la mission est d'accueillir des entreprises consacrées aux technologies propres, aux nanotechnologies et au développement durable, verra bientôt son premier locataire s'installer. FPInnovations y aménagera son siège social et son centre de recherche. Au moins trois autres bâtiments s'ajouteront à l'Éco-campus dans les prochaines années. Les citoyens ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent désormais profiter d'un sentier pédestre. Rappelons que 46 % de l'Éco-campus est reconnu comme zone protégée.