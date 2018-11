La techno qui se cache sous les scènes du monde

Maison symphonique de Montréal, Philharmonie de Paris, Carnegie Hall à New York... Autant de salles de concert de renommée internationale qui ont recours à des « élévateurs d'orchestre », conçus et installés par une PME de Longueuil.

« Nous sommes un acteur de taille dans la reconfiguration d'espaces scéniques et notre marché, c'est le monde », résume Philippe Laforest, président de Groupe Paco.

INNOVER

Il convient que l'entreprise familiale doit sans cesse innover afin d'offrir des solutions « sur mesure » à des clients, très souvent des villes de taille moyenne, qui souhaitent construire des « places des arts » avec des budgets limités, avec le financement de l'État dans bien des cas.

« Les villes qui nous soumettent leurs projets veulent des salles polyvalentes et multifonctionnelles, soumet-il. Elles veulent en maximiser l'utilisation pour les rentabiliser. En d'autres termes, les villes qui investissent dans des projets d'envergure ne veulent pas se retrouver avec un éléphant blanc. »

« Nos plateformes scéniques permettent de changer la fonctionnalité et les dimensions de la salle de spectacle. Ainsi, les musiciens vont se trouver plus près ou plus loin du public. Au besoin, on pourra augmenter le nombre de places disponibles en diminuant la dimension de la scène. » - Philippe Laforest, président de Groupe Paco

DES MARCHÉS ÉLARGIS

Il ne faut pas croire, cependant, que Groupe Paco a la partie facile, même si sa réputation n'est plus à faire auprès de ses clients internationaux. « Nous multiplions les efforts pour participer aux projets d'aménagement, dit le président de l'entreprise. C'est un travail de longue haleine. Il faut y mettre du temps avant de décrocher un contrat. »

Il donne en exemple le projet de salle de spectacles « multifonctionnelle et transformable » à Orlando, en Floride, qui a mis une dizaine d'années avant de prendre forme concrètement.

« Les premières rondes de financement ont commencé en 2008, et la construction s'est amorcée il y a deux ans, relève Philippe Laforest. Pour notre part, nous allons installer le plancher amovible sur la scène à partir de 2019. »

DE NOUVEAUX MARCHÉS

La conception et l'installation de plateformes scéniques demeurent le principal marché de Groupe Paco, mais le président de l'entreprise ne cache pas vouloir tester de nouvelles applications avec cette technologie mise au point grâce au travail d'une équipe de 30 ingénieurs.

« Depuis cinq ans, fait-il valoir, nous concevons des lifts ergonomiques pour les travailleurs de l'automobile. Ces lifts d'automobiles permettent à l'employé de travailler à la hauteur qui lui convient sur la chaîne d'assemblage. »

Trois manufacturiers (Renault, General Motors et Hyundai) utilisent ces plateformes « à partir d'une application développée pour le scénique dans les salles de spectacle », souligne Philippe Laforest.

Depuis peu, l'entreprise installe des planchers amovibles dans les piscines publiques pour ajuster la profondeur de l'eau. « Ça prend de l'ampleur ! », dit-il.

GROUPE PACO EN BREF

Ventes : Amérique du Nord, 50 %, Europe, 25 % et Asie, 25 %

Président : Philippe Laforest (55 ans)

Chiffre d'affaires : de 25 à 30 millions de dollars

Employés : 110

Fondé en 1960