Grâce aux investissements en technologie, Adfast a quadruplé ses profits depuis 2012

Martine Letarte

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Chez le fabricant de scellants et d'adhésifs Adfast, les machines sont programmables et communiquent entre elles depuis belle lurette afin de fabriquer des produits sur mesure pour les clients de l'industrie de la construction. De plus, la plateforme de marketing automatisée communique avec les représentants commerciaux pour mieux cibler leurs interventions.