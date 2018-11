Six enfants et une start-up

« Tout a commencé avec un prototype avec une planche de bois. C'était gros et laid, mais ma conjointe trouvait cela vraiment pratique, surtout que nous attendions notre sixième enfant. Alors, imaginez l'encombrement de l'entrée. Je me suis dit à cet instant que mon idée n'était peut-être pas aussi folle que je pensais. De fil en aiguille, j'ai raffiné et continuellement amélioré les modèles », raconte Sébastien Lassonde.

Après des mois de travail, les modèles qu'offre Rakabot permettent aujourd'hui aux bottes de sécher en raison de la forme unique des tablettes : l'eau est drainée grâce à une pente, et un réceptacle accumule les surplus d'eau. « Notre concept n'a rien à voir avec ce que l'on retrouve traditionnellement dans les magasins. On propose quelque chose de simple à monter et surtout efficace, et cela, en plus d'améliorer l'aspect esthétique de l'entrée », indique l'inventeur.

UN DÉMARRAGE BIEN ASSURÉ

Rakabot est encore au stade de démarrage. L'entreprise vient tout juste de terminer d'amasser les sommes nécessaires au déploiement marketing de son produit. Pour l'instant, les produits sont disponibles seulement sur le site internet de l'entreprise qui mène aussi une campagne de sociofinancement. « Je propose différentes catégories de produits qui vont de 40 $ à 1300 $. Pour les modèles en plastique, j'attends l'arrivée des moules. Dès janvier, nous allons être en mesure de livrer les unités. »

Confiant, l'homme d'affaires ne doute pas de la réussite de son entreprise. « J'ai l'audace d'un entrepreneur. Ce n'est pas ma première entreprise puisque j'ai lancé Tekinno Corporation, une entreprise de haute technologie, qui va très bien. Je suis conscient de toutes les difficultés que représente la mise en marché d'un produit, mais mon instinct me dit de foncer. J'ai mis toutes mes économies dans ce projet. J'ai fait les choses correctement, notamment en protégeant ma création. »

DÉJÀ D'AUTRES PLANS

Les idées ne lui manquent pas non plus et déjà, d'autres innovations et des accessoires de rangement pratique sont en processus de création. « Le prochain produit sera pour les casiers scolaires et sportifs. Je pense aussi à des accessoires pour les tuques et les mitaines. Les possibilités sont infinies. »

D'ailleurs, Sébastien Lassonde voit grand. Son objectif : conquérir le monde. Pas uniquement dans les pays où règne la neige, mais tous ceux qui vivent avec des problématiques de pluie abondante. « J'ai eu des contributions de Belgique, de l'Angleterre et même d'Hawaii. J'étais vraiment surpris. J'ai demandé aux gens pourquoi ils étaient intéressés par mon produit. C'est alors qu'on m'a répondu : "Neige ou sable, la problématique revenait au même." »