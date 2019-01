À l'agenda des ingénieurs

Comme bien d'autres professionnels, l'agenda des ingénieurs est souvent bien rempli. Voici cinq suggestions d'événements et de formations dignes d'intérêt. En plus, un sixième événement pour la relève.

24 janvier 2019

L'Association des firmes de génie-conseil du Québec tient une rencontre sur la transition énergétique dans le bâtiment. L'événement réunira quelque 125 acteurs du milieu autour des grands enjeux que pose la décarbonisation des immeubles commerciaux, institutionnels et multirésidentiels au Québec.

Cliquez ici pour en savoir plus.

29 janvier 2019

Sauriez-vous reconnaître une situation de pratique illégale de l'ingénierie ? Savez-vous comment vous protéger et éviter les problèmes potentiels ? L'Ordre des ingénieurs du Québec offre à l'hôtel Plaza Québec la formation Atelier sur la pratique illégale, qui dure trois heures et est admissible à la formation continue obligatoire exigée par l'Ordre.

Cliquez ici pour en savoir plus.

23 février 2019

L'Ordre des ingénieurs du Québec organise une formation qui en interpellera plusieurs. D'ingénieur à gestionnaire : sachez gérer la transition est une formation d'une durée de sept heures qui se donne au collège Montmorency à Laval. L'activité est admissible à la formation continue obligatoire exigée par l'Ordre.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Février 2019

Le Forum des jeunes professionnels de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec reçoit Kathy Baig, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en février. Les détails de l'événement suivront bientôt.

Cliquez ici pour en savoir plus.

27 mai 2019

Les Grands Prix du génie-conseil québécois mettent en lumière l'expertise en ingénierie des meilleurs projets de l'industrie. Présenté par l'Association des firmes de génie-conseil du Québec, le concours reconnaît la valeur ajoutée du génie-conseil dans la réussite des projets de toute nature.

Cliquez ici pour en savoir plus.

10 et 11 avril 2019

Les nouvelles technologies et l'ingénierie sont des secteurs en plein essor. Les besoins en main-d'oeuvre sont en croissance et on parle même de « pénurie » pour certains profils techniques. Finissants et nouveaux diplômés, formateurs, conférenciers et recruteurs vous attendent au salon L'Événement carrières au Palais des congrès de Montréal.

Cliquez ici pour en savoir plus.