Gestion de patrimoine: la très utile organisation du «désordre»

Entrepreneur dans le secteur industriel, âgé d'environ 50 ans, Jean-Pierre possédait une entreprise qui connaissait beaucoup de succès et son patrimoine ne cessait de croître. Un jour, il demande à rencontrer un conseiller qu'un ami lui avait recommandé sur la foi que ledit conseiller avait de très bonnes idées de placement.

Dès le début de la rencontre, le conseiller constate que Jean-Pierre a déjà des comptes de placement dans quatre autres institutions financières. « Ce n'était pas parce qu'il ressentait un besoin de diversification, mais plutôt parce qu'il croyait que la façon de faire fructifier ses avoirs était de tenter de saisir les bonnes occasions à gauche et à droite », rappelle Denis Gauthier.

Il a fallu trois rencontres avec Jean-Pierre pour lui faire comprendre toutes les composantes de sa situation qui avaient une importance dans la gestion de son patrimoine.

Il avait trois enfants, deux garçons et une fille, qu'il ne savait trop comment intéresser à ses affaires. Il ignorait ce que deviendrait à long terme son entreprise. Mais en même temps, un désir de retraite avant d'être trop âgé l'habitait déjà. Il avait aussi une conjointe et une ex-femme qu'il ne voulait pas laisser tomber financièrement. Il souscrivait à plusieurs régimes d'assurance sans trop en comprendre les objectifs réels. Et c'était sans compter quelques résidences secondaires au Québec et en Floride.