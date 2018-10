Dans la cour des fonds de couverture

Réaliser un rendement positif peu importe les conditions de marché, voilà ce qu'offre le Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie. Pour l'industrie canadienne des fonds communs de placement, il s'agit d'une première incursion dans le monde des fonds de couverture (hedge funds), ces solutions de placement jusqu'à maintenant réservées aux institutions financières et aux investisseurs bien nantis. Tour d'horizon et réactions.

Comment y arrive-t-on ?

En empruntant aux fonds de couverture plusieurs des stratégies qui ont fait leur succès et en les combinant dans un même fonds commun. Par exemple, les stratégies en actions neutres aux marchés. Il s'agit de détenir à la fois une position acheteur dans un titre et une position vendeur (à découvert) dans un autre titre. Si le gestionnaire parvient à choisir judicieusement les titres, c'est-à-dire qu'il achète les meilleurs titres et qu'il vend à découvert ceux de moins bonne qualité, il pourra réaliser un rendement positif, peu importe si l'ensemble du marché monte ou baisse. C'est que les meilleurs titres montent plus que les moins bons lorsque le marché est haussier, et inversement se déprécient moins que les moins bons titres lorsque le marché baisse.

En quoi est-ce différent ?

Généralement, un fonds commun expose son détenteur aux variations d'un marché spécifique. Par exemple, le détenteur d'un fonds commun d'actions canadiennes verra son rendement fluctuer en fonction de l'évolution de la Bourse canadienne. « C'est cette approche, entre autres, qui est remise en cause par les fonds communs à rendement absolu », explique Michael Schnitman, vice-président principal, produits, Placements Mackenzie. L'objectif du nouveau fonds est justement de se libérer de cette corrélation avec le marché et de produire un rendement positif, peu importe la tendance des marchés. Ce produit d'épargne inspiré des fonds de couverture utilise 11 stratégies dans trois différents secteurs, soit les actions, le marché du crédit et les stratégies macroéconomiques mondiales qui utilisent à la fois produits dérivés et levier financier.

Quelle est son utilité ?

« Pour les investisseurs qui détiennent uniquement des fonds communs dont le rendement est soumis aux variations des marchés, le fonds multistratégie apporte une diversification additionnelle qui leur permettra de réduire la volatilité de leur portefeuille », explique Michael Schnitman. L'objectif du fonds n'est pas de réaliser de gros profits lorsque les marchés sont fortement à la hausse, mais plutôt d'atténuer l'impact sur le portefeuille des grosses baisses de marché. « Ce fonds de Mackenzie a été reçu avec enthousiasme par les investisseurs individuels, car l'actif sous gestion atteint déjà 275 millions après seulement quatre mois de mise en marché », indique M. Schnitman. Les frais de gestion sont de 115 points de base.

Qu'en disent les concurrents ?

« Le contexte se prête bien actuellement à ce type de fonds et nous étudions sérieusement les possibilités de rejoindre ce marché », explique Joe Nakhle, vice-président, solutions d'investissements et stratégies d'affaires, Banque Nationale Investissements (BNI). Les rendements nets générés par les marchés boursiers ont été très bons depuis plusieurs années. Mais cela cessera bien un jour. « Ce qui importera alors, ce sera la gestion du risque », dit-il. Des fonds faisant appel aux différentes stratégies des fonds de couverture seront très utiles quand les marchés baisseront, selon lui. Si ce type de fonds communs n'existait pas auparavant, c'est qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire permettant leur distribution aux particuliers. Cela a été corrigé tout récemment.

L'éducation des investisseurs

Chez BMO Gestion d'actifs, important acteur au Canada dans la création de fonds communs et de fonds négociés en Bourse, on entend bien participer au développement de nouveaux fonds communs s'appuyant sur les stratégies des fonds de couverture, indique Amit Prakash, directeur, Investissements alternatifs. Mais il faut d'abord parler d'éducation des investisseurs pour ces nouveaux produits plutôt complexes qui leur seront offerts, selon lui. « Le fait d'offrir des fonds de couverture à tous les investisseurs est positif, mais à la condition que les particuliers qui s'y risqueront comprennent bien les stratégies auxquelles ces fonds adhèrent, et surtout l'impact qu'ils auront sur l'ensemble de leur portefeuille », dit-il.