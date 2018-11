Les ingrédients secrets des meilleurs employeurs

L'agilité, le leadership mobilisateur et l'accent sur le talent : voici trois nouveaux critères qui s'ajoutent à la mobilisation pour les prochaines moutures de la sélection des Employeurs de choix d'Aon, qui évolue selon la réalité du marché du travail. Mais les meilleurs sont déjà proactifs dans ces domaines, et cela paraît dans leurs résultats. Coup d'oeil sur les trois nouveaux ingrédients du succès.

« L'agilité organisationnelle est un élément distinctif absolument important chez les Employeurs de choix et on constate que plusieurs organisations se dotent d'un système de gestion pour, au-delà du concept, créer un environnement de travail où les employés pourront agir de façon agile », affirme Francine Tremblay, vice-présidente, talent et mobilisation, est du Canada, chez Aon Hewitt.

Le sondage d'Aon Hewitt sur les Employeurs de choix a révélé que 73 % des entreprises qui apparaissent dans la sélection de la dernière année font preuve d'agilité, comparativement à 60 % dans la moyenne des organisations.

Pour arriver à ce constat, Aon a notamment sondé les employés sur la technologie fournie par l'entreprise pour leur permettre d'être productifs. Le sondage s'est aussi penché sur l'investissement rapide de l'organisation dans de nouvelles idées pour stimuler le succès futur et sur sa prise de décisions de qualité dans un délai approprié.

« Un élément qui prend de plus en plus de place aussi dans l'étude, c'est la collaboration efficace entre les différents groupes et services de l'organisation, qui joue un grand rôle dans son agilité. Je vois que les organisations sont influencées notamment par les nouvelles générations Y et Z qui trouvent particulièrement importantes la collaboration et la vitesse de réaction. »

- Francine Tremblay, vice-présidente, talent et mobilisation, est du Canada, chez Aon Hewitt