Aluminium - Le secteur québécois en quatre chiffres

Le Québec est un des plus gros producteurs d'aluminium au monde. Cette industrie détient une place importante dans l'économie québécoise, à travers le nombre d'emplois qu'elle procure, mais aussi du volume d'exportations qu'elle permet. Et c'est sans compter le poids que représentent les alumineries dans les économies régionales.

Avec ses neuf alumineries, le Québec réalise 90 % de la production canadienne d'aluminium. Cette production permet au Canada de se situer au quatrième rang des principaux pays producteurs d'aluminium.

Les alumineries québécoises avaient une capacité annuelle de production de 2,8 millions de tonnes en 2017, selon les chiffres du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Trois entreprises se partagent la production québécoise : Alcoa, Rio Tinto Alcan et Alouette.

Cette dernière a la particularité d'être détenue par cinq actionnaires dont aucun n'est majoritaire et parmi lesquels on compte Rio Tinto Alcan et Investissement Québec.