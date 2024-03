L’automne prochain, les visiteurs qui s’arrêteront à Sorel-Tracy pourront utiliser un planificateur d’itinéraires personnalisés qui leur fera des propositions selon différents paramètres (dates, activités favorites, préférences de nourriture, etc.). Un projet de trois entrepreneurs expatriés qui sont revenus dans leur région d’origine.

Julie Roy Collaboration spéciale

La PME a un nom qui en impose... Colosse, une agence de marketing numérique, a ainsi créé un planificateur d’itinéraires personnalisés reposant sur l’intelligence artificielle pour le compte de Tourisme région Sorel-Tracy.

« Entre nous, on l’appelle Jean-Guy, car on veut en faire un assistant contenant toutes les connaissances et les références de la région [histoire, lieux, folklore, recommandations locales]. Après la première phase, il va donc continuer à se développer au courant des prochaines années », explique Marc-André Jean-Montenegro, stratège numérique et cofondateur de Colosse.

Une agence chouchou des acteurs locaux

Tourisme région Sorel-Tracy n’est pas la seule organisation à faire confiance à Colosse. Depuis 2020, les trois fondateurs, Marc-André Jean-Montenegro, Julien Piette-Cyr et Jérémy Fréchette, voient leurs affaires fleurir. « Durant la pandémie, je travaillais pour Développement économique Pierre-De Saurel [DEPS]. Je voyais plusieurs entreprises qui avaient besoin d’aide pour leur site web, leur marketing numérique, leur image de marque, etc. Il y avait une occasion d’affaires avec peu de concurrents dans le secteur. Dans une région comme Sorel-Tracy, tout le monde se connaît, il est facile de tisser des liens », raconte Marc-André Jean-Montenegro, diplômé de HEC Montréal.

Un retour aux sources

C’est ainsi que le trio d’amis, qui avait quitté la terre natale pour les études dans la grande ville, a décidé de s’associer et de revenir aux sources. « Pendant la COVID-19, je vivais en colocation à Montréal et je travaillais pour Sid Lee. J’étouffais dans notre appartement. Il n’y avait plus d’avantage à rester en ville. Je suis revenu chez mes parents, et c’est là que les discussions d’association ont commencé. Je suis jeune, je n’ai pas d’enfants, pourquoi pas ? », explique Jérémy Fréchette, directeur artistique et diplômé en design graphique.

Les trois associés avaient confiance au potentiel de leur région et rapidement, cela s’est traduit par une croissance accélérée de leur entreprise. Aujourd’hui, 60 % des contrats de Colosse proviennent de la région et 40 % sont le fruit de contacts que le trio a accumulés au fil des ans.

Un centre-ville revitalisé

Si, au début, les jeunes trentenaires avaient loué des locaux au DEPS, il est rapidement devenu évident que ceux-ci étaient trop petits, avec maintenant six personnes qui y travaillaient. L’idée de s’installer au centre-ville leur est donc venue tout naturellement. « On a acheté un immeuble que l’on connaissait déjà et on l’a réaménagé avec une cour urbaine à l’arrière. L’emplacement est facile d’accès avec le café, la boulangerie, le pub. L’été, il y a une programmation d’activités variées. C’est un environnement agréable où travailler », soutiennent les trois associés.

Pour eux, il ne fait aucun doute qu’ils font partie du mouvement de revalorisation de Sorel-Tracy. Oui, l’endroit aura toujours ce côté industriel, mais il y a selon eux un renouveau qui laisse la place aux professionnels. « Il y a un momentum en ce moment avec des avantages qu’on ne retrouve pas à Montréal. Ici, tout le monde se connaît. La transparence et la gentillesse font partie des valeurs », constate Julien Piette-Cyr, développeur web et diplômé en informatique. Les trois amis croient fermement que leur entreprise a plus d’impact et plus de possibilités dans la région. « C’est un peu un Sorel dream », affirment-ils.

La semaine de quatre jours pour profiter

Le trio ne tarit pas non plus d’éloges sur la beauté du paysage qu’offre le fleuve, et quoi de mieux pour en profiter que d’adopter la semaine de quatre jours ? Une façon efficace de recharger les batteries, de profiter de la vie, mais aussi un argument de rétention pour le personnel. Comme ils sont dans un milieu de création, il est important d’être reposé pour que les idées fusent, croient-ils.