Maxime Paulhus Gosselin, PDG et cofondateur d’Uptaste, et son partenaire d’affaires, Adekambi Laleye

Les comptoirs de dégustation dans les supermarchés et les grandes surfaces pourraient bientôt changer d’allure. À la place d’un humain qui vous invite à déguster un nouveau produit, la PME Uptaste propose des machines automatisées qui n’offrent que des avantages, soutient Maxime Paulhus Gosselin, PDG et cofondateur de la jeune entreprise de Saint-Hyacinthe.

Uptaste possède actuellement une dizaine de machines automatisées de dégustation dans autant de magasins d’alimentation de la grande région montréalaise. D’ici cinq ans, son objectif est d’en exploiter 1000 partout au Canada.

La première machine de dégustation de la jeune entreprise a été fabriquée avec une armature de bois dans le garage familial en 2021. C’était rudimentaire, mais ça fonctionnait bien, résume Maxime Paulhus Gosselin, 38 ans.

Des tests menés avec cette machine artisanale dans une épicerie de quartier au début de 2022 ont tellement été concluants qu’Uptaste vient de développer sa cinquième génération de machines automatisées, laquelle est désormais assemblée à Shawinigan.

Des dégustations en tout temps

Rouge, invitante, dotée d’un écran tactile (avec vidéo explicative, sondage et option d’égoportrait) et d’un frigo contenant un stock du produit en vedette, la nouvelle machine n’offrirait, selon l’homme d’affaires, que des avantages. À la fois pour le consommateur, le détaillant et le fabricant qui veut faire la promotion de son produit.

Qui plus est, les patrons d’Uptaste ont accès en temps réel aux données de la machine, ce qui leur permet de connaître les habitudes des consommateurs, voire de corriger, sinon d’améliorer certaines opérations ou pratiques.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La machine d’Uptaste est dotée d’un écran tactile (avec vidéo explicative, sondage et option d’égoportrait) et d’un frigo contenant un stock du produit en vedette.

La machine ne tombe jamais malade, elle est présente tous les jours de la semaine et chaque portion est emballée individuellement avec des informations relatives aux allergies. On le fait pour des raisons de sécurité alimentaire, qui est un aspect très important pour nous. Maxime Paulhus Gosselin, PDG et cofondateur d’Uptaste

C’est dans son usine alimentaire en Montérégie qu’Uptaste prépare les portions individuelles qui se retrouveront dans ses machines de dégustation.

En seulement un an, la jeune entreprise a remis plus de 60 000 produits en dégustation (rejoignant ainsi plus de 100 000 personnes) et a représenté quelque 125 marques provenant des secteurs agroalimentaire et des produits ménagers.

Agropur, Lassonde, Saputo, les barres Cliff, les croustilles Kettle, mais aussi les mouchoirs Scotties, font notamment partie des clients d’Uptaste à ce jour.

La PME maskoutaine mène actuellement des négociations avec Loblaw, Avril et Sobeys, révèle M. Paulhus Gosselin. « Les dégustations doivent se traduire en ventes, dit-il. On paye un montant au détaillant. On fait notre argent avec les marques. On est un partenaire d’Aliments du Québec, qui subventionne une partie de nos tarifs pour les produits d’ici. »

Pour financer ses débuts, mais aussi sa croissance, l’entreprise a pu profiter de love money (provenant entre autres de la conjointe de M. Gosselin). Uptaste a également pu amasser près de 1 million de dollars lors d’une ronde de financement en 2023, où des anges financiers et des clients de la PME ont délié les cordons de leur bourse. Uptaste dit réinvestir en recherche et développement l’ensemble de ses revenus.

Initié tôt

Maxime Paulhus Gosselin vient d’une famille d’entrepreneurs et a été initié, dès l’adolescence, au monde de la dégustation dans les magasins d’alimentation. À 23 ans, il est devenu gestionnaire de ventes et responsable des représentants de marques. Bref, il était le patron d’une équipe de préposés aux dégustations.

« En 2010, j’ai eu une idée de fou et j’ai dessiné une borne de dégustation automatisée, explique M. Paulhus Gosselin. On l’a présentée à des ingénieurs, mais c’était un peu trop compliqué à l’époque. »

La pandémie (et tout ce qui a trait à la limitation de contacts entre humains) a refait germer l’idée initiale de M. Paulhus Gosselin et de celui qui allait devenir son partenaire d’affaires, Adekambi Laleye.

Les deux amis ont étudié aux États-Unis, où ils ont joué au basketball universitaire. Ce sport fait encore partie de leur vie. De nombreux jeunes joueurs de basketball québécois ont d’ailleurs fait partie des premiers employés d’Uptaste. Certains y travaillent encore.