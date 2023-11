L’intérêt envers la collecte de fonds et la philanthropie s’accroît, selon le rapport Repenser la philosophie culturelle à Montréal : les relations et la communauté du Conseil des arts de Montréal et de HEC. Pour être efficace dans le milieu, il existe plusieurs formations, stages et autres forums d’échange. Survol.

Caroline Bertrand Collaboration spéciale

Certificat

Élaboré en étroite collaboration avec des experts du milieu de la philanthropie et des représentants de HEC Montréal, le certificat en gestion philanthropique de l’Université de Montréal regroupe philanthropie, communication et gestion. Premier programme universitaire francophone dans ce domaine au Québec, ce certificat spécialisé de 10 cours se jumelle à une formation initiale dans une foule de domaines : gestion, santé, sciences sociales, communications, sport, culture, action communautaire, etc. La formation s’adresse aux personnes désireuses d’acquérir les connaissances et les habiletés requises à l’exercice du rôle d’administrateur ou de professionnel au sein d’associations professionnelles, d’organismes sans but lucratif, d’œuvres de bienfaisance, de fondations ou dans le secteur de la responsabilité sociale en entreprise privée.

Cours

Parmi les cours à option du microprogramme en gestion des organismes culturels de HEC Montréal figure le cours Philanthropie et management des entreprises culturelles. Ajouté en 2013, il porte sur les enjeux de gestion philanthropique et financière des organismes à but non lucratif évoluant précisément dans le milieu des arts. Il couvre entre autres thèmes les traditions mondiales de la philanthropie ; les enjeux des revenus philanthropiques ; les dynamiques politiques ; la collaboration stratégique avec les artistes, les collectionneurs et les mécènes ; les grandes campagnes ; la gestion des ressources humaines avec des bénévoles ; les enjeux des évènements-bénéfice ; les dons planifiés et l’éthique de la collecte de fonds.

Conférences

Toute l’année, le comité d’éducation de la section québécoise de l’Association des professionnels en philanthropie (AFP), vouée au développement de ces professionnels, propose de nombreuses conférences visant à répondre aux besoins, tant des nouveaux professionnels de la philanthropie que des plus aguerris. Elle organise en outre des diffusions de webinaires en salle afin de permettre aux personnes partageant des préoccupations semblables de prolonger leurs conversations et d’effectuer du réseautage. Soulignons que l’AFP soutient la certification Certified Fundraising Executive International, qui atteste la réussite professionnelle et l’engagement dans le domaine de la collecte de fonds.

Réseautage

Ayant pour partenaires HEC Montréal, le Conseil des arts de Montréal et le réseau canadien de recherche sur la philanthropie PhiLab, les Conversations philanthropiques en culture réunissent professionnels de la philanthropie et membres du milieu culturel afin de favoriser les échanges et la transmission d’expériences. En faisant ainsi circuler les bonnes pratiques, elles visent à encourager l’effervescence de la philanthropie à Montréal et au Québec. Les activités comprennent des forums d’échanges libres, soit des discussions afin de rebondir sur l’actualité et se faire part de réflexions et autres préoccupations, ainsi que des groupes de codéveloppement misant sur la résolution de problèmes.