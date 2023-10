PME Innovation

Discussion sur… l’innovation

Et si le succès passait par l’échec ? Et si la culture d’entreprise offrait un filet de sécurité aux intrapreneurs ? Et si la liberté d’emprunter un sentier non balisé était la clé pour développer un sentiment d’appartenance ? Selon Marie-Claude Lemire, directrice du Centre d’innovation de l’Université de Montréal et de Millénium Québecor, l’innovation est le remède à bien des maux, mais encore faut-il savoir de quoi on parle.