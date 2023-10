Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ), comme d’autres organisations semblables au Québec, accompagne des dizaines d’entreprises dans leurs projets d’innovation. Passer de l’idée à la réalisation n’est pas toujours simple pour une petite entreprise. Il y a des règles. Voici cinq points importants à ne pas perdre de vue.

Savoir qui on est

Cela peut paraître bête, mais c’est loin de l’être. Avant même de parler d’innovation, il importe de connaître votre profil. Dans quel secteur d’activité œuvrez-vous ? Vous êtes situé à quel endroit ? Qui compose votre clientèle ? Combien d’employés avez-vous ? Comment les finances de votre entreprise se portent-elles ? « Nous ne pouvons prétendre connaître de façon approfondie chaque entreprise et certaines vont remplir le formulaire en ligne sans donner plus de détails. Afin de bien nous préparer et perdre le moins de temps possible, il faut avoir en tête autant l’image de l’entrepreneur [expériences, formations, intérêts, etc.] et son l’entreprise que les parties prenantes », soutient Mathieu Cossette, coordonnateur aux services des entreprises et prospection chez IDE.

À quel besoin répond votre idée d’innovation ?

Selon le professionnel, l’innovation ne se limite pas à la création d’un nouveau produit. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, que ce soit du côté des stratégies d’affaires, des pratiques de gestion, de la hausse de la productivité, d’une nouvelle offre de services... C’est à cette étape que Mathieu Cossette demande à l’entrepreneur la raison pour laquelle il veut innover.

L’innovation doit répondre à un besoin, que ce soit du côté du client ou de l’entrepreneur lui-même. Donc, l’idée vient d’où ? Va-t-elle servir à la croissance de l’entreprise ou à améliorer la rétention du personnel, par exemple ? Mathieu Cossette, coordonnateur aux services des entreprises et prospection chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières

Le temps des devoirs

Lors de ces rencontres, le coordonnateur admet inonder son interlocuteur de « pourquoi ». Une pratique qui en irrite plusieurs, car c’est l’étape des devoirs. « C’est notre rôle d’être à l’écoute et de questionner afin de mieux orienter. On vient guider la réflexion et on demande de clarifier certaines questions. On n’a pas pour mandat de faire à la place de... Nous ne sommes pas des “yes man” et on ne flatte pas dans le sens du poil non plus. Il arrive qu’on doive briser des bulles parce que le produit existe déjà, que les marchés ne sont pas prêts ou parce qu’on est trop avant-gardiste. »

De quoi avez-vous besoin ?

Le plus souvent, le professionnel constate que c’est surtout de l’aide financière que viennent chercher les entrepreneurs. À cette étape, Mathieu Cossette est en mesure de recommander les bonnes personnes aux entrepreneurs et de leur suggérer un partenaire, une subvention ou un programme. « Il existe des dizaines d’organismes publics et privés qui offrent des programmes d’aide financière pour les projets d’innovation. C’est facile de s’y perdre. On est des spécialistes de l’accompagnement. On peut agir comme intermédiaire et sélectionner ceux qui conviennent au projet », explique-t-il. Si l’entrepreneur est en quête de partenaires potentiels, de formations, de ressources techniques ou d’experts, Mathieu Cossette et son équipe sont aussi en mesure de l’aiguiller. « Si la personne qui est devant nous a besoin de sonder le marché et d’aller chercher des informations précises, il existe des firmes dont c’est la spécialité et on est en mesure d’établir les contacts. »

Une réunion au sommet ou une cohorte d’accompagnement

Après toutes ces étapes, l’IDÉ recontacte l’entreprise pour faire un suivi des avancées. « Il arrive que l’entrepreneur laisse tomber, mais d’autres fois, il a encore besoin de nos services. » D’ailleurs, IDÉ Trois-Rivières peut faire le lien entre les différents intervenants visés et organiser une rencontre. À ce moment, la personne attitrée au dossier s’assure d’avoir bien préparé l’entrepreneur afin qu’il soit en mesure de répondre aux différentes questions. « J’occupe plus le poste de l’animation. Je suscite les discussions et il arrive que je reformule les propos afin de clarifier le jargon de l’un et l’autre. »

IDÉ Trois-Rivières, en partenariat avec Espace-inc, offre aussi une cohorte d’accompagnement du nom d’Explo. Celle-ci peut donner un coup de pouce à l’entrepreneur afin de lui permettre de rencontrer ses premiers clients potentiels, de l’aider à valider et à travailler son modèle d’affaires ou d’établir son plan de match et d’exécution.