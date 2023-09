Une trentaine d’années après l’avènement du médicament 3TC contre le VIH, l’industrie locale des sciences de la vie fonctionne toujours à plein régime, mais sous un modèle renouvelé. Au centre de celui-ci : les organisations de recherche contractuelle (ORC) qui réalisent de véritables miracles dans l’ombre des grandes pharmaceutiques. Survol.

Steven Ross Collaboration spéciale

Dans les années 1990, les entreprises prenaient en charge toutes les étapes de développement d’un médicament, de la recherche à la commercialisation. C’est ainsi que sont nés ici le premier médicament efficace contre le VIH, le 3TC, et l’un des plus importants traitements contre l’asthme, le Montélukast, dont le nom est inspiré de Montréal.

Aujourd’hui, les sociétés confient plutôt les différentes phases de développement aux ORC, qui possèdent des expertises pointues dans des créneaux précis. Leurs services couvrent un vaste éventail, de la recherche de médicament aux études cliniques.

Selon Benoit Larose, président-directeur général de BioQuébec, l’industrie a donc transitionné d’un modèle vertical à un modèle horizontal. Il cite le succès de l’entreprise québécoise Inversago Pharma, qui a fait affaire en sous-traitance avec plusieurs ORC québécoises dans la mise au point de sa molécule pour le traitement de l’obésité : « Inversago a investi très peu dans ses installations physiques. Elle a plutôt développé sa propriété intellectuelle et confié certaines étapes du développement sous contrat à d’autres entreprises locales. La compagnie n’a pratiquement aucun laboratoire, mais elle vient d’être vendue pour 1 milliard US. »

Diex Recherche

Diex Recherche fait partie de ces quelque 80 ORC québécoises dont le savoir-faire est recherché par les grandes pharmaceutiques. L’entreprise emploie près de 100 personnes à temps complet et 50 médecins sous contrat dans 5 laboratoires au Québec. Sa spécialisation est l’étude d’efficacité chez les humains de produits non commercialisés ou dont on désire changer la posologie.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, LA TRIBUNE Suzie Talbot, présidente de Diex Recherche

Pour sa présidente, Suzie Talbot, la mission de l’entreprise n’est ni plus ni moins que de changer l’avenir de l’humanité : « Peu importe où ils se trouvent sur la planète, on veut aller chercher les traitements les plus prometteurs pour les gens qui ont des besoins ici au Québec. »

Pas un petit défi, mais force est de constater que Diex Recherche est réellement en train d’écrire l’histoire de la santé. La société sherbrookoise travaille en effet depuis des années à l’étude d’un médicament pour l’alzheimer, et celui-ci vient d’être approuvé par la FDA et est en processus d’approbation par Santé Canada : « Depuis très longtemps, il n’y avait aucun avancement malgré la grande quantité de projets de recherche. Et maintenant ça arrive, et ça fait des années qu’on travaille avec des patients québécois là-dessus. »

L’écosystème des sciences de la vie est donc en bonne santé. Selon Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo, la restructuration du modèle d’affaires crée un dynamisme inégalé chez les ORC.

Le secteur se porte bien et la demande est élevée pour ce genre de services. Aujourd’hui, si vous êtes une petite biotech et que vous désirez faire réaliser une étude par une ORC, il faut faire la file. Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo

Suzie Talbot abonde dans le même sens : « L’expertise que nous avons développée ici est connue et reconnue mondialement. »

L’accès au financement

Toutefois, la croissance pose son lot de défis, notamment sur le plan du financement. Selon Frank Béraud, l’accès au financement est l’un des enjeux les plus complexes pour ces entreprises très nichées : « Ce n’est pas un secteur facile à comprendre pour les financiers, donc ce n’est pas évident d’avoir l’implication des banques pour soutenir la croissance. »

Selon Benoit Larose, l’enjeu est exacerbé par le fait que les ORC sont des entreprises de services : « Contrairement aux entreprises biopharmaceutiques, les crédits d’impôt ne sont pas au même niveau. Comme elles offrent des services, elles n’ont pas les mêmes leviers que celles qui développent des médicaments. On ne peut donc pas répondre à leurs enjeux par les mécanismes d’appui traditionnels dans ce secteur. »

L’une des pistes de solution, selon lui, serait de repenser l’approche étatique en lien avec le soutien offert à ce segment d’entreprises. « Les gouvernements ont tendance à voir les entreprises de services comme moins intéressantes, mais quand une équipe réalise la majorité de son chiffre d’affaires à l’extérieur, elle est une exportatrice. L’économie du savoir, c’est du service. Il faut éviter de dévaluer ça. »