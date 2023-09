La faillite du Weight Watchers québécois, Ideal Protein, pourrait faire perdre quelques kilos à la Caisse de dépôt et placement, à Investissement Québec et aux six autres prêteurs d’un syndicat bancaire comprenant la Banque de Montréal, la Nationale, la Laurentienne, Desjardins, la Bank of America et même un prêteur exotique, la Banque de Chine.

Denis Arcand La Presse

Ideal Protein, qui vend une méthode et des produits pour perdre du poids, fait partie de la même société de portefeuille insolvable que Laboratoires C. O. P et l’usine Pharmalab, de Lévis, qui ont aussi fermé à la mi-août, entraînant la mise à pied « pour au moins six mois » de la plupart des 235 employés (environ 200 au Québec et 35 aux États-Unis).

L’entreprise, qui continue d’acheminer ses stocks, se restructure et cherche un repreneur, sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Ideal Protein était handicapée, entre autres, par son endettement trop grand, de sérieux problèmes internes et des changements profonds qui bouleversent son modèle d’affaires et toute l’industrie de la perte de poids, explique le syndic Martin Rosenthal, d’EY, nommé par la cour à la demande du syndicat bancaire.

Les ennuis d’Ideal Protein avaient commencé avant qu’arrivent sur le marché les médicaments qui coupent l’appétit, comme Ozempic, a dit M. Rosenthal.

PHOTO JOËL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ozempic, un médicament antidiabétique qui atténue l’appétit, bouleverse l’industrie de la perte de poids. En février, le mot-clic #Ozempic avait été vu plus de 500 millions de fois sur TikTok.

Malgré des améliorations observées depuis l’arrivée d’une nouvelle direction il y a un an, Ideal Protein était tout simplement trop endettée, dit-il. « Cela étant, les opérations se poursuivent et le processus de vente suscite un niveau d’intérêt très élevé de la part d’acheteurs ou investisseurs potentiels qui ont signé des ententes de confidentialité », ajoute M. Rosenthal, qui dit s’attendre à ce que la société soit rachetée et relancée, y compris dans ses activités de fabrication à Lévis, d’ici la fin de l’année.

La société avait été acquise en 2015 par le fonds d’investissement APAX Partners, de New York.

La Caisse et IQ exposés

La société doit environ 200 millions de dollars américains, dont environ 195 millions aux prêteurs, a dit M. Rosenthal. La liste des créanciers indique seulement deux prêteurs, la Banque de Montréal et Desjardins, qui sont les membres originaux d’un syndicat bancaire établi en 2015 et qui s’est élargi par la suite, explique le syndic Rosenthal. On retrouve les six autres prêteurs dans les contrats de prêts qu’il a déposés en cour.

M. Rosenthal n’a pas voulu détailler les créances de chacun des huit prêteurs, mais la Banque de Montréal et Desjardins ont les plus importantes sommes en jeu, dit-il.

La Caisse de dépôt a prêté 30 millions US en 2012, a indiqué une porte-parole qui n’a pas souhaité indiquer le solde. Investissement Québec a prêté 21 millions US en 2015 et le solde est de 15 millions US, a indiqué une porte-parole.

Selon un document déposé en cour, la Banque de Chine (Canada) a prêté 15 millions US en 2016. Les documents déposés en cour ne chiffrent pas les créances des autres banques.

Ideal Protein a été cofondée en 2004 par l’entrepreneur Olivier Benloulou, de Gatineau. M. Benloulou, connu dans le milieu automobile pour sa collection de voitures exotiques qu’il montre à ZTélé, a cessé d’être PDG en janvier 2019. Il siégeait encore au conseil d’administration au moment où l’entreprise a déposé son bilan en juillet. Il n’a pas répondu aux messages laissés par La Presse.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ÉMISSION RAPIDES ET MILLIONNAIRES Le cofondateur d’Ideal Protein Olivier Benloulou, de Gatineau, siégeait encore au conseil d’administration de la société de portefeuille qui détient l’entreprise quand elle s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Pharmalab a été fondée en 1953 par un entrepreneur pharmaceutique de Lévis, Marcel Vachon, qui s’est éteint en 2022. Elle fabriquait les produits d’Ideal Protein. Les entreprises ont été réunies dans la même société de portefeuille avant la vente à APAX Partners.

Frappée par la COVID-19…

En 2015, sous l’impulsion de M. Benloulou, Ideal Protein avait monté un réseau de 3000 cliniques indépendantes aux États-Unis et au Canada, où des coachs encadraient la clientèle et vendaient ses produits, fabriqués à l’usine Pharmalab de Lévis. Ideal Protein avait aussi une filiale de distribution en France.

On ne sait pas combien les actionnaires ont obtenu de la vente à APAX Partners, mais Ideal Protein était évaluée à 436 500 000 $ US en 2015, peut-on lire dans le dossier d’insolvabilité.

En 2016, les ventes ont atteint 201 millions US et le profit brut, 81 millions US, un sommet. La situation s’est dégradée après 2018 et la COVID-19 a mis à mal le modèle d’affaires d’Ideal Protein, basé sur le coaching en personne. Ideal Protein a cessé de rembourser ses emprunts en 2020.

… menacée par l’Ozempic

Le redressement d’Ideal Protein pourrait être compliqué aux États-Unis – son marché principal – par la concurrence accrue des médicaments qui font maigrir comme l’Ozempic et le Mounjaro. « Ces médicaments sont une menace énorme pour le secteur [de la perte de poids] ; ils vont lui enlever une grosse part du marché », a écrit à la fin de juillet dans une note à ses clients l’analyste boursier américain Alex Fuhrman, de la banque d’investissement Craig-Hallum Capital Group, de Minneapolis, au Minnesota.

La PDG d’Ideal Protein, Dawn Halkuff, n’a pas répondu à une demande d’entrevue de La Presse, tout comme Dave Evans, partenaire chez APAX Partners et principal responsable de l’investissement dans Ideal Protein.