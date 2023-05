Volthium, une PME de la Rive-Sud de Montréal, conçoit et vend des batteries au lithium. Grâce à ses standards de qualité élevés, elle est la seule entreprise canadienne à avoir passé les tests d’homologation d’Hydro-Québec. Survol.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Volthium a investi un peu plus de 300 000 $ en recherche et développement pour arriver à mettre au point des batteries de secours au lithium qui répondraient aux standards d’Hydro-Québec.

« On est vraiment la seule entreprise canadienne à avoir passé les tests d’homologation chez Hydro-Québec, c’est ma plus grande fierté », s’enthousiasme Yanni Samson, directeur technique.

En plus de fournir à la société d’État des batteries de secours pour ses tours et infrastructures de télécommunications, Volthium connaît une croissance enviable au pays et ailleurs. L’entreprise québécoise a en effet décroché un important contrat en Californie. « Le plus gros manufacturier de bateaux électriques, fondé en 1970, a eu des pépins avec ses batteries au lithium. Ils ont décidé d’abandonner leur produit moins cher pour aller avec nous », raconte Yanni Samson. Le jeune entrepreneur tente de rentabiliser sa présence américaine en allant chercher d’autres clients, notamment les constructeurs de véhicules récréatifs (VR). « La demande là-bas est complètement folle », soutient-il.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Yanni Samson tente de rentabiliser sa présence américaine en allant chercher d’autres clients, notamment les constructeurs de véhicules récréatifs.

Si la demande de lithium est plus faible au Québec, Volthium se réjouit de faire de bonnes affaires dans les autres provinces du pays, notamment en Ontario, où les tarifs d’hydroélectricité sont beaucoup plus élevés que chez nous. « Les gens se paient déjà des systèmes solaires pour être capables de réduire leur facture. Quand tu as déjà payé ton système solaire, ton input batterie est déjà là. Tu es capable, s’il y a une panne de courant, de subvenir à tes besoins. En même temps, ça te permet de réduire davantage ta consommation d’électricité », affirme Yanni Samson.

Innover pour perdurer

Volthium a mis sur le marché sa première batterie au lithium il y a trois ans. Depuis, l’entreprise a ajouté 17 produits à son catalogue et est passée de 1 à 19 employés. « On ne pensait jamais que l’ascension serait fulgurante comme ça », avoue son directeur technique.

En plus d’agrandir les marchés, le développement est au cœur des activités de l’entreprise.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Yanni Samson, directeur technique de Volthium

Quatre-vingt pour cent de ma job, c’est de développer de nouvelles batteries pour qu’on ait encore de la job dans dix ans. Yanni Samson, directeur technique de Volthium

Volthium travaille de concert avec des chimistes et des électrochimistes pour mettre au point des batteries au lithium de qualité, adaptées à notre climat. Tous les prototypes sont fabriqués dans son atelier de la Rive-Sud et, une fois tous les tests de satisfaction passés, les pièces sont livrées à des entreprises d’assemblage à l’international.

Yanni Samson se targue d’offrir les meilleures batteries au lithium sur le marché, avec une garantie de base de 10 ans et une durée de vie approximative de 25 ans. « Tous les détails, tout est pensé pour que ça dure réellement et que ça fasse honneur à cette technologie-là. Le lithium-fer-phosphate, par définition, théoriquement parlant, c’est bon 25 ans, mais si tu cheapes sur certains détails, cette batterie-là qui pourrait durer 25 ans va en durer 3. Nous, on n’essaie pas d’être le moins cher possible, on essaie d’être le meilleur possible. »

Volthium est finaliste dans la catégorie « start-up » aux Mercuriades 2023.