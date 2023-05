Performantes, innovantes, agiles et résilientes : les entreprises finalistes de la 43e édition du concours Les Mercuriades ont tout pour réussir. Qu’ont en commun les PME et les grandes entreprises qui se démarquent ? Quels sont leurs forces et les défis auxquels elles font face ? Tour d’horizon.

En près de 19 ans d’existence, Aki Sushi a traversé plus d’une tempête. La dernière en date, la pandémie, a éprouvé le modèle d’affaires de l’entreprise, qui s’en sort presque sans égratignures. Plusieurs facteurs expliquent sa capacité à rebondir, selon le président fondateur.

« Notre alliance avec Metro, où nous ouvrons des comptoirs-restaurants, nous permet d’ouvrir plusieurs points de vente avec une rentabilité quasi immédiate. Je me charge aussi moi-même de l’importation des produits qui ne se trouvent pas au Québec, comme les feuilles d’algue. Gérer directement mon approvisionnement sans dépendre de tiers a fait que je ne suis jamais tombé en rupture de stock », précise Claude Guay.

Celui-ci se charge également de la distribution de ses produits depuis trois ans, afin d’avoir une plus grande autonomie ainsi qu’un contrôle sur la qualité et les délais de livraison. « Tous les produits d’importation arrivent par conteneurs à Vancouver. C’est transporté jusqu’à nos entrepôts à Montréal. De là, tous les inventaires sont maintenus. On peut voir en temps réel tout ce qu’on a. »

Faire rayonner le Québec

Comme Claude Guay, les 88 finalistes du concours Les Mercuriades ont su prendre les bonnes décisions en des temps incertains. « Tant les PME que les grandes entreprises de la cuvée 2023 sont à l’avant-garde. Au sortir de la pandémie, elles sont également très résilientes. Ces entrepreneurs ont réussi à se servir de la pandémie comme tremplin vers le succès », estime Amadou Dieng, directeur principal, évènements corporatifs et concours Les Mercuriades, à la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Ce dernier remarque que derrière ces sociétés se trouvent des hommes et des femmes assez visionnaires pour propulser leur entreprise au-delà des attentes. « Beaucoup d’entreprises rayonnent aujourd’hui à l’extérieur du Québec. »

C’est le cas notamment de La Gouvernance au féminin, dont la mission est de soutenir les femmes dans leur avancement de carrière et leurs ambitions de siéger à des conseils d’administration.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Caroline Codsi, présidente et fondatrice de La Gouvernance au féminin

Notre Certification Parité est reconnue non seulement au Canada, mais également aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Caroline Codsi, présidente et fondatrice de La Gouvernance au féminin

Plusieurs fleurons d’ici et d’ailleurs, comme Pfizer, Fedex, Couche-Tard et Desjardins, ont été certifiés depuis 2017.

Des avant-gardistes

Pour Amadou Dieng, l’écosystème entre les industries, la formation et la main-d’œuvre font en sorte que le Québec est concurrentiel à l’échelle du globe. « L’innovation est aussi au cœur du développement de nos manufacturiers », ajoute-t-il.

Laurent Simon insiste sur le caractère incontournable de l’innovation, tous secteurs confondus. « L’un des grands défis est de créer une culture d’innovation, d’engager le plus de monde possible autour de cette démarche, d’investir véritablement en la matière parce que c’est essentiel au développement et à la survie », lance le professeur titulaire et directeur du département d’entrepreneuriat et d’innovation à HEC Montréal, ajoutant que cet enjeu est plus grand pour les PME que pour les grandes entreprises.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE « Notre alliance avec Metro, où nous ouvrons des comptoirs-restaurants, nous permet d’ouvrir plusieurs points de vente avec une rentabilité quasi immédiate », explique Claude Guay, président fondateur d’Aki Sushi.

Aki Sushi a pour sa part investi considérablement dans l’automatisation. Des robots serveurs ont commencé à faire leur apparition dans les restaurants afin d’épauler les employés. L’entreprise qui compte 130 succursales a aussi implanté des machines pour étendre le riz sur les feuilles d’algue et d’autres pour couper les sushis.

La Gouvernance au féminin revoit également ses pratiques. La petite équipe de 15 employés s’assure de connaître les réalités et les besoins changeants du marché sur les questions de diversité et d’inclusion. Elle fait de nombreuses recherches et études sur les attentes des employés et des employeurs. Deux fois par an, elle organise des forums pour parler des meilleures pratiques.

« On mise sur la technologie aussi. La plateforme de la Certification Parité bénéficiera de sa troisième mise à jour majeure. Les entreprises pourront ainsi analyser leurs résultats et voir nos recommandations. Je crois que c’est essentiel que l’outil soit à la fine pointe », dit Caroline Codsi.

Celle qui a remporté en 2017 le Mercure du leadership Germaine-Gibara remarque en outre qu’en plus d’être authentiques et transparents, les leaders d’aujourd’hui doivent être prêts à se remettre en question.