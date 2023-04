Pour optimiser la manutention des conteneurs maritimes dans les deux terminaux qu’elle exploite au port de Montréal, la Société Terminaux Montréal Gateway mise sur l’intelligence artificielle (IA). Le projet de 11 millions de dollars a reçu 4,5 millions du gouvernement du Québec. L’installation est en cours.

Dans le port de Montréal, la manutention des conteneurs maritimes comprend encore beaucoup de tâches manuelles. « Une fois que le conteneur est déchargé, il faut qu’une personne le trouve sur le terrain et l’inscrive dans le système », explique Martin Tremblay, directeur TI (technologies de l’information), à la Société Terminaux Montréal Gateway.

Il y a donc un délai entre l’arrivée du conteneur sur le terminal et le moment où l’information est accessible aux clients sur le site web. « Or, pour le client, c’est très important d’avoir cette information le plus rapidement possible pour organiser son transport », affirme Martin Tremblay.

Projet Mercure

Le projet Mercure permettra de suivre en temps réel chaque mouvement de conteneur dans les deux terminaux de la Société Terminaux Montréal Gateway – elle en réalise 3 millions par année. Le système d’internet des objets avec vision numérique optimisée par l’intelligence artificielle installé sur les équipements de manutention, comme des grues et des ponts roulants, permettra de faire une identification visuelle du conteneur et de son mouvement. « C’est la première fois qu’on fait ça en Amérique du Nord », précise le directeur TI.

L’entreprise travaille sur ce projet depuis deux ans et a mis en place un prototype pour évaluer les possibilités avec le climat rigoureux de Montréal. « Les résultats ont été au-delà de nos espérances, affirme Martin Tremblay. Nous avons donc décidé d’aller de l’avant pour l’ensemble de nos activités. Nous avons déjà installé les appareils informatiques sur quelques équipements et nous nous préparons pour une installation de masse dès juin. En ce moment, on est à l’étape de l’apprentissage de la machine et du calibrage. »

Sur 1500 mouvements de conteneurs réalisés avec l’intelligence artificielle, le taux d’exactitude de la reconnaissance est actuellement de 98,9 %. Le tout, malgré une tempête de neige et une de glace.

Le projet Mercure est réalisé d’abord pour offrir un meilleur service à la clientèle en suivant en temps réel les mouvements des conteneurs, mais il permettra d’autres gains.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Martin Tremblay, directeur TI (technologies de l’information), à la Société Terminaux Montréal Gateway

Le suivi en temps réel permettra de toujours savoir où se trouve tel conteneur, donc nous pourrons mieux gérer notre espace de stockage, nos chemins, l’utilisation de nos équipements et réagir plus rapidement en cas de problème. Nous pourrons ainsi réduire au maximum les mouvements inutiles des conteneurs, donc aussi, nos émissions de gaz à effet de serre. Martin Tremblay, directeur TI, Société Terminaux Montréal Gateway

Avec le projet Mercure, l’entreprise prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 9200 tonnes annuellement.

Expertise internationale

La subvention accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du plan d’action Avantage Saint-Laurent a permis à la Société Terminaux Montréal Gateway d’aller chercher plusieurs partenaires pour ce projet. Les équipes internes travaillent en effet avec plusieurs entreprises internationales sur le projet Mercure. « Montréal a une forte expertise en intelligence artificielle, mais il y a peu de ports au Canada, alors on trouve plus de fournisseurs de services spécialisés dans le domaine dans d’autres pays », explique Martin Tremblay.

Ainsi, la firme finlandaise Visy, habituée à travailler avec un climat rigoureux, a fourni les services d’intelligence artificielle et de vision numérique. L’entreprise autrichienne Identec Solutions AG est responsable du système de positionnement GPS très précis. Enfin, l’entreprise américaine REMPREX est l’intégrateur de ces technologies et elle offrira aussi du soutien à long terme à la Société Terminaux Montréal Gateway pour la solution développée.

« C’est la première fois que ces entreprises travaillent ensemble, mais jusqu’à maintenant, ça va très bien, affirme le directeur TI. Notre objectif est d’installer tous les équipements d’ici la fin de l’année et d’être pleinement opérationnels d’ici l’été 2024. »