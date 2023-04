(New York) Microsoft a publié mardi des résultats trimestriels sensiblement supérieurs aux attentes, dopés par son activité d’informatique à distance (cloud) qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, actuellement carte maîtresse du groupe avec notamment ChatGPT.

Agence France-Presse

Pour la période allant de janvier à mars, qui correspond au troisième trimestre comptable de la société, Microsoft a enregistré une hausse de 7 % sur un an de son chiffre d’affaires à 52,8 milliards de dollars.

Microsoft a clairement pris l’ascendant parmi les géants technologiques depuis le lancement en novembre de l’interface d’intelligence artificielle dite générative (capable de créer des contenus sur demande en langage courant) ChatGPT, conçue par la startup californienne OpenAI, dans laquelle il a investi massivement.

La firme de Redmond (État du Washington, nord-ouest) a déjà intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing, ce qui a complètement relancé ce portail, jusqu’ici incapable de faire face à la concurrence de Google.

Elle entend mettre la technologie de ChatGPT au service de l’ensemble de ses produits, du vénérable logiciel de traitement de texte Word aux courriels d’Outlook, en passant par Teams.

« Les modèles d’intelligence artificielle les plus avancés au monde sont désormais utilisables avec l’interface la plus universelle, à savoir le langage courant, et vont initier une nouvelle ère de l’informatique », a commenté Satya Nadella, PDG de Microsoft, cité dans un communiqué publié mardi.

Fort de sa technologie, Microsoft se veut « la plateforme de choix pour aider les consommateurs à optimiser leurs dépenses dans le numérique et pour innover », a ajouté le responsable.

Grâce à l’effet ChatGPT, les revenus provenant du cloud – qui s’appuie sur des serveurs délocalisés mais aussi beaucoup sur l’intelligence artificielle – ont bondi de 22 % sur un an à 28,5 milliards de dollars, soit le même rythme de croissance qu’au trimestre précédent, alors que le marché craint un ralentissement.

Ils représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise (54 %).

Sur la période considérée, le bénéfice net de Microsoft a atteint 18,3 milliards de dollars, en progression de 9,4 % sur un an. Rapporté par action, donnée cruciale pour le marché, il ressort à 2,45 dollars, soit bien au-dessus des 2,24 dollars attendus par les analystes.

Dans les échanges postérieurs à la clôture de Wall Street, l’action du groupe prenait 4,84 %.

« Microsoft a surfé sur la vague IA ce trimestre », a commenté Sophie Lund-Yates, d’Hargreaves Lansdown, pour qui l’intelligence artificielle « présente des avantages économiques majeurs pour les entreprises [clientes de Microsoft], avec davantage de revenus et des gains de productivité », des atouts attractifs « dans un environnement marqué par des marges ramollies ».

Le cloud est plus que jamais le moteur de croissance d’un groupe qui a vu les ventes de licences Windows aux fabricants d’ordinateurs dégringoler de 28 % et les revenus tirés de la vente de ses propres appareils électroniques (tablettes, ordinateurs, consoles) chuter de 30 %.

Certains ont aussi relevé la hausse de 10 % des revenus publicitaires, quand ceux d’Alphabet, publiés également mardi, se sont légèrement tassés (-0,2 %), même si les recettes de Google sur ce segment sont très nettement supérieures à celles de Microsoft.