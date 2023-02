La course au gigantisme

Aux quatre coins du monde, des projets sont menés pour produire des énergies renouvelables. Les programmes de parcs éoliens et solaires rivalisent d’ambition. La course au gigantisme est lancée pour fournir l’énergie décarbonée dont chaque pays a besoin tout en limitant ses émissions de gaz à effet de serre.

Didier Bert Collaboration spéciale

Une centrale solaire démesurée

Imaginez des panneaux solaires recouvrant entièrement l’île Bizard… L’émirat d’Abou Dhabi s’apprête à mettre en service une centrale solaire d’une taille comparable à celle de cette île de l’ouest de Montréal. Les panneaux photovoltaïques couvriront plus de 20 kilomètres carrés, en plein désert, à 35 kilomètres de la capitale de l’émirat. La centrale solaire d’Al Dhafra aura une puissance de 2,1 gigawatts lorsqu’elle sera opérationnelle. Cela représente plus de trois fois la puissance que dégageait la centrale nucléaire de Gentilly-2 avant son déclassement. La centrale solaire émiratie permettra de fournir 160 000 foyers en énergie non carbonée, dans ce pays de 10 millions d’habitants.

Une éolienne flottante… gigantesque !

IMAGE FOURNIE PAS WORLD WIDE WIND L’éolienne flottante de World Wide Wind est plus haute que l’Empire State Building.

La firme norvégienne World Wide Wind travaille à la conception d’une éolienne flottante, haute de 400 mètres, soit près de deux fois la hauteur du mont Royal… et 19 mètres de plus que l’Empire State Building à New York. Cette éolienne gigantesque sera capable de fournir une puissance de 40 mégawatts grâce à son design original. L’éolienne à axe vertical est dotée de deux ensembles de pales, permettant de doubler sa puissance. Elle peut fonctionner avec du vent provenant de n’importe quelle direction. Pas de risque de voir cette éolienne s’en aller au large : des câbles la gardent amarrée à son emplacement.

Des éoliennes à perte de vue

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le parc de Gansu comptera 7000 éoliennes d’ici 2030.

La ferme éolienne de Gansu, en Chine, atteindra une puissance totale de 20 gigawatts dans les prochaines années. Ce projet confortera encore le premier rang de la Chine dans la production mondiale d’électricité éolienne. Si une partie du projet est déjà en service, ce sont 7000 éoliennes qui seront déployées dans une zone dépeuplée, proche du désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine. La contrepartie de cet éloignement est qu’il a fallu construire une ligne de plus de 2300 kilomètres pour relier la ferme éolienne au réseau électrique et ainsi mettre à profit toute cette énergie.

Un océan d’éoliennes

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRÉSIDENCE SUD-CORÉENNE Le projet de Sinan a été présenté en 2022 par le président sud-coréen de l’époque, Moon Jae-in.

La Corée du Sud a décidé de mettre les moyens pour devenir carboneutre en 2050. Pour parvenir à cet objectif, le pays va investir 52 milliards de dollars dans un immense parc d’éoliennes en mer. Au large de la ville de Sinan, les éoliennes permettront de produire une puissance de 8,2 gigawatts à partir de 2030, soit l’équivalent de six réacteurs nucléaires. À lui seul, ce parc d’éoliennes participera à la moitié de la production éolienne du pays en 2030. Au cours de la décennie, la Corée du Sud entend multiplier par 10 sa production d’énergie à partir des éoliennes.