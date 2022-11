Fondée en pleine première vague de la pandémie par deux jeunes entrepreneurs soucieux de l’empreinte écologique collective, la PME lavalloise RMéco est la seule entreprise de production de pailles en papier au Québec. Portrait.

Steven Ross Collaboration spéciale

Raymundo Diaz et Mathieu Castonguay rêvaient depuis longtemps d’avoir leur propre entreprise. La vision du PDG et du directeur financier de RMéco était très précise : offrir un produit québécois 100 % écologique qui ferait une différence pour les entrepreneurs locaux. Mais lequel ? Éclate alors la pandémie, mettant au jour des problèmes criants d’approvisionnement local. Les trentenaires se mettent donc à la recherche de produits manufacturables manquants au Québec.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Mathieu Castonguay et Raymundo Diaz, respectivement directeur financier et PDG de RMéco

L’épiphanie les frappe lorsqu’ils réalisent qu’au moment où le Canada songe à interdire les plastiques à usage unique (PUU), aucune entreprise québécoise ne produit de pailles en papier. Les choses se bousculent alors très rapidement : RMéco reçoit son certificat de naissance le 24 juin 2020 et produit sa première paille en mai 2021. Aujourd’hui, RMéco produit 60 millions de pailles annuellement et approvisionne un large éventail d’entreprises, dont le Spa Le Finlandais et la chaîne Fromagerie Victoria.

Achat local, approvisionnement simplifié

Pour les commerçants locaux, acheter à l’étranger peut parfois être moins coûteux, mais comporte plusieurs inconvénients. En effet, les délais et frais de transport explosent actuellement en raison de l’inflation et de la pénurie de travailleurs. Il est également difficile de savoir si les produits importés sont réellement écologiques. Pour Mathieu Castonguay, acheter local offre donc une fiabilité avantageuse. La possibilité de répondre à des demandes sur mesure, même en petites quantités, est un autre bénéfice selon lui : « Tous nos fournisseurs sont québécois, on peut donc s’adapter aux demandes très rapidement. On peut aussi personnaliser les pailles en y ajoutant couleurs et logos, même pour des commandes minimales. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE RMéco produit 60 millions de pailles annuellement.

La recette parfaite

Les pailles en papier ont tendance à s’imbiber et à se briser facilement, rendant leur utilisation peu attrayante pour la clientèle. C’est pourquoi RMéco a élaboré un procédé de fabrication unique rendant ses pailles plus étanches et solides que la plupart des produits d’importation. En plus de sélectionner un papier et une colle hautement résistants à l’eau et à la tension, la technique mise sur le séchage à air chaud, contrairement au traditionnel séchage à l’air libre. Le résultat est une paille qui peut passer 24 heures dans l’eau sans se briser.

Une seconde première

En plus d’être la première entreprise de fabrication de pailles en papier au Québec, RMéco est en voie de devenir dès cet hiver la première entreprise au Canada à en créer des modèles pliables. Ce détail marquera un moment charnière pour la PME lavalloise et, possiblement, toute l’industrie, puisque l’interdiction imminente des PUU ne vise pas les pailles pliables. Selon les deux Lavallois, la dérogation est sans doute liée à l’absence de fabricants de produit de rechange en papier au Canada. Toutefois, l’expansion de l’offre de RMéco démontrera qu’il est maintenant possible de mettre tout le plastique de côté en misant sur des produits écologiques locaux.