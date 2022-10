Les besoins immédiats du marché du travail sont de plus en plus au cœur des nouveaux programmes que lancent les universités : gestion, enseignement, cybersécurité et sciences infirmières en sont quelques exemples. Tour d’horizon des nouveautés dans les universités francophones de Montréal.

Caroline Rodgers Collaboration spéciale

La cybersécurité en tête

Avec la montée en flèche des fraudes et les vols de données, la cybersécurité est une expertise très recherchée par les employeurs. Après une consultation auprès d’entreprises et d’organismes publics, Polytechnique Montréal a ouvert en septembre dernier deux parcours spécialisés dans le domaine, à la maîtrise et au DESS. Le parcours « Spécialiste cyberdéfense » s’adresse aux personnes qui s’intéressent d’abord aux aspects techniques, en leur offrant une formation orientée vers les problèmes de détection et de tests d’intrusion, ainsi que la gestion et l’analyse des menaces. Pour ceux qui souhaitent travailler davantage du côté de la gestion opérationnelle, le parcours « Stratège » touche davantage aux stratégies de déploiement à l’intérieur de l’entreprise, à la gestion de crise ainsi qu’aux normes et à la réglementation. Ceux qui ont besoin d’une formation d’appoint peuvent aussi s’inscrire à trois certificats : cyberenquête, cyberfraude et cybersecurity, ce dernier programme étant offert en anglais.

22 microprogrammes en gestion

Vous souhaitez développer une expertise pointue sans passer des années sur les bancs d’école ? Le 12 octobre dernier, l’ESG-UQAM annonçait la création de pas moins de 22 nouveaux microprogrammes en gestion, ouverts dès la session d’hiver 2023. Un microprogramme comporte de trois à six cours dans des domaines considérés comme novateurs. Très diversifiée, cette nouvelle offre répond aux besoins de formation continue qui surviennent dans un monde du travail en perpétuel changement. Les microprogrammes touchent différents aspects de la gestion, par exemple les ressources humaines, avec « Acquisition et gestion de talents » ou « Développement et mobilisation des employés », et les finances avec « Finance de marché », « Finances personnelles » et « Fintech ». De plus, les entrepreneurs ou ceux qui rêvent de le devenir pourront consolider leurs connaissances ou acquérir des bases utiles à leurs projets avec les microprogrammes « Entreprendre et gérer autrement », « Marketing dans les PME » ainsi que « Enjeux managériaux de la PME ».

Juguler deux grandes pénuries

Les métiers d’infirmière et d’enseignant sont parmi ceux où la pénurie se fait le plus cruellement sentir. L’Université de Montréal propose deux programmes pour tenter d’y remédier. Depuis 2021, la maîtrise qualifiante en éducation, un programme de 60 crédits, a pour objectif de former les personnes qui souhaitent enseigner au préscolaire ou au primaire. Elle se destine aux titulaires d’un baccalauréat qui sont admissibles à des études de deuxième cycle. Selon l’UdeM, il s’agit donc « d’offrir une nouvelle passerelle pour accéder à la profession enseignante sans abaisser les exigences » tout en permettant à ces nouveaux diplômés d’arriver plus vite sur le marché du travail. Par ailleurs, le nouveau microprogramme de premier cycle d’intégration en sciences infirmières se veut une sorte de condensé de la première année du baccalauréat en sciences infirmières. Il comporte cinq cours de trois crédits à suivre en ligne et s’adresse aux étudiants qui ont déjà terminé 30 crédits au baccalauréat, et ce, peu importe la discipline.