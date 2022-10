En juin dernier, Christie Innomed a fait son entrée sur le marché américain en acquérant Comp-Ray, établie en Arizona. Si elle travaille actuellement à intégrer son acquisition, l’entreprise de Saint-Eustache est cependant déjà à la recherche de sa prochaine cible. Survol de sa stratégie.

Simon Lord Collaboration spéciale

Christie Innomed se spécialise dans les équipements et logiciels d’imagerie et de gestion de l’information médicale. Présente dans tout le pays, la PME dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 et 75 millions veut percer le marché américain depuis plusieurs années, raconte le PDG de l’entreprise, Martin Roy.

« C’est en septembre 2019, juste avant la pandémie, que l’on a pris la décision d’aller aux États-Unis, dit-il. Le Canada est un grand pays, mais la population est limitée, alors les capacités de croissance aussi. On a donc décidé d’aller vers le marché américain, plus fragmenté, où l’on voyait de bonnes occasions. »

La pandémie a toutefois freiné ses ambitions : Christie Innomed a dû focaliser ses énergies sur ses activités locales en raison des besoins du système de santé. C’est seulement après plusieurs vagues de pandémie qu’elle a véritablement réactivé ses efforts pour faire une acquisition aux États-Unis. Et en décembre 2021, elle avait trouvé sa cible : Comp-Ray.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Christie Innomed est spécialisée dans les équipements et logiciels d’imagerie et de gestion de l’information médicale.

Reproduire sa recette pour réussir

Comp-Ray est une entreprise très semblable à Christie Innomed, quoique plus petite. Martin Roy parle d’ailleurs d’un « petit Christie Innomed », puisque la firme américaine, en activité depuis 40 ans, est elle aussi active dans le secteur des solutions d’équipements et de logiciels d’imagerie médicale. Quant à son chiffre d’affaires, il représente de 15 % à 20 % de celui de la PME québécoise.

Depuis qu’elle a conclu son acquisition en juin, Christie Innomed focalise sur l’exécution de son plan d’intégration.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Martin Roy, PDG de Christie Innomed

Comp-Ray a de beaux actifs et les occasions ne manquent pas. Là, on veut reproduire nos recettes à succès pour exploiter son plein potentiel. On a notamment des investissements à faire pour doper sa capacité d’exécution commerciale. Martin Roy, PDG de Christie Innomed

La firme veut entre autres augmenter son effectif de vente et élargir son offre.

« On a besoin de feet on the ground, des gens qui vont solliciter des clients potentiels pour leur offrir nos produits, dit Martin Roy. On a aussi contacté nos fournisseurs pour développer le portefeuille de produits de Comp-Ray. »

Ce faisant, Christie Innomed prévoit être en mesure de reproduire aux États-Unis le succès qu’elle a eu jusqu’ici au Canada.

« Au pays, selon les secteurs d’activité, nos parts de marché vont de 10 % à 50 %, illustre Martin Roy. Chez Comp-Ray, le chiffre équivalent est de 3 % à 5 %. Ultimement, on veut reproduire notre succès là-bas et avoir des parts de marché similaires. »

Et la prochaine cible…

Avec la pandémie, le chiffre d’affaires de Christie Innomed a plus ou moins stagné.

Mais d’ici les deux ou trois prochaines années, le PDG s’attend à voir son entreprise croître à raison d’au moins 10 % annuellement pour atteindre 100 millions d’ici quelques années.

L’entreprise de 250 employés réfléchit également à sa prochaine acquisition, explique Martin Roy.

« Depuis que je suis arrivé ici, il y a sept ans, on a fait quatre acquisitions, donc environ une par année si on exclut la pandémie. Et on aimerait en faire d’autres. On doit seulement dénicher l’occasion. »