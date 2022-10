PME Croissance

Avancer malgré les vents de face

Faire croître une PME en ces temps de pandémie, d’inflation, de pénurie de main-d’œuvre, d’incertitude géopolitique et de possible récession n’est pas une sinécure. L’entreprise québécoise Bectrol y arrive pourtant. Et ce, au moment où elle désire passer du statut de petite à moyenne entreprise. Recette et conseils avec Yolaine Benoit, directrice générale de l’entreprise, et Laurent Simon, professeur à HEC Montréal.