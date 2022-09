Le service Circuit électrique a accueilli plus de 52 000 nouveaux usagers en 2021 seulement.

Hydro-Québec a permis aux conducteurs de voitures électriques d’économiser 33 millions de litres d’essence depuis la création de son circuit de bornes de recharge en 2012. Si la société d’État a plusieurs raisons de fêter, elle n’a pas fini de rêver.

Ces jours-ci, plus de 150 000 personnes sont inscrites au Circuit électrique. Le service a accueilli plus de 52 000 nouveaux usagers en 2021 seulement. La même année, le cap du million de recharges en un an a été franchi.

De quoi encourager les gestionnaires du Circuit électrique pour la suite. « Il y a un réel engouement, mais on ne veut pas être au-devant de la parade, sinon ça impliquerait des dépenses un peu gaspillées en matière de déploiement d’infrastructures, explique Jonathan Côté, porte-parole chez Hydro-Québec. Notre but est de demeurer dans les premiers rangs pour accompagner le développement. »

Changement de mentalités

La « parade » en a fait, du chemin, depuis la création du circuit.

Il y a 10 ans, quand on a lancé une trentaine de bornes, on avait quasiment une borne par propriétaire de véhicule électrique au Québec. Jonathan Côté, porte-parole chez Hydro-Québec

chez Hydro-Québec

Friands de nouvelles technologies et de solutions bienfaitrices pour l’environnement, ces acheteurs enthousiastes ont depuis été rejoints par le grand public. « Presque tout le monde envisage l’achat d’un véhicule électrique. Ce n’est plus perçu comme quelque chose de méconnu, de compliqué et d’inaccessible. »

Il s’en trouve pourtant pour croire qu’ils feront sans cesse la queue pour recharger leur véhicule. « En réalité, la majorité des bornes est sous-utilisée, précise le porte-parole. À l’exception de l’affluence exceptionnelle durant les vacances de la construction, c’est plus tranquille pour une écrasante majorité de bornes. »

Dès que l’organisation constate une utilisation accrue dans un secteur, elle va y installer d’autres bornes. « On suit les statistiques en temps réel. »

Multiplication des bornes

Le réseau compte environ 3800 bornes, dont près de 700 rapides, mais la situation évolue constamment. Du 1er janvier au 1er juillet 2022, 83 nouvelles bornes rapides ont été installées au lieu des 55 planifiées.

« On a à l’œil les statistiques du nombre de véhicules électriques sur les routes pour suivre la courbe. »

Si on assiste à une accélération du nombre de livraisons de véhicules électriques, on va suivre le rythme pour garder un bon ratio de bornes rapides par véhicule. Jonathan Côté, porte-parole chez Hydro-Québec

chez Hydro-Québec

Malgré les délais de livraison chez les constructeurs automobiles, une vague de nouvelles voitures électriques déferlera sur le Québec. Donc, le Circuit électrique prévoit d’ajouter 1800 bornes rapides d’ici 2030 et de multiplier les bornes de niveau 2 pour que les usagers se branchent dans les différentes villes, grâce à des subventions offertes aux municipalités.

Des ajouts qui permettront au Québec de rester en avance sur ses voisins. « Au Québec, on peut aller pratiquement partout en région, alors que ce serait impensable aux États-Unis et en Ontario, car les bornes se concentrent surtout sur les grands axes autoroutiers. Quand on veut en sortir, c’est le désert », dit Jonathan Côté, porte-parole chez Hydro-Québec.