Accessibilité, stationnements souvent gratuits, offres diversifiées, établissements au goût du jour sont quelques-uns des avantages de Laval, qui continue de plaire aux touristes d’affaires. Regard sur deux établissements piliers dont les réalités ont changé depuis deux ans.

Julie Roy Collaboration spéciale

Après deux ans de travaux, le Sheraton Laval a fait peau neuve. Une cure de rajeunissement qui a demandé un investissement de plus de 20 millions de dollars. Luxe, luminosité et modernité côtoient un espace ouvert où les barrières physiques ont été supprimées. Même le restaurant, qui compte un spécialiste de la mixologie, est désormais, comme tous les espaces communs, modulable selon les souhaits des clients. À cela s’ajoute la transformation de la réception et de l’enveloppe extérieure du bâtiment.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le nouveau look du Sheraton et la vague de rencontres post-pandémie font en sorte que les dates disponibles sont de plus en plus rares.

Côté centre des congrès, on a ajouté à l’offre un comptoir gourmand, idée unique où on peut même tenir des pauses café. Quant aux salles, le nouveau look donne un effet de grandeur unique et une salle de bal immense. « Les rénovations nous ont permis d’ajouter 10 000 pi2 d’espace, mais elles ont aussi ramené une clientèle qui ne venait plus. On peut avoir 70 configurations, et c’est notre mot d’ordre : hyperflexibilité », explique Annie-Ève Frigon, directrice, ventes et marketing.

Une offre diversifiée au Palace

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DE CONGRÈS PALACE Le Centre de congrès Palace

Les clients n’ont pas changé au Centre de congrès Palace ; ils sont toujours nombreux à apprécier sa flexibilité, son offre clés en main et sa proximité des grands axes routiers. Toutefois, la pandémie continue de laisser des traces, selon Michael Drivas, directeur général et copropriétaire du Centre de congrès Palace. « On est occupés, il y a une explosion des demandes, mais les évènements sont plus petits et il y a beaucoup d’annulations de dernière minute. Cela peut même aller jusqu’à 20 % des invités qui ne se présentent pas. »

Cette situation n’est pas sans conséquence pour l’entreprise familiale.

Avant, la grandeur de nos salles était un de nos arguments de vente. Maintenant, les rencontres de 1000 personnes sont plus rares. Nous pensons rediviser nos espaces pour refléter la tendance vers les plus petites réunions. Michael Drivas, directeur général et copropriétaire du Centre de congrès Palace

Heureusement, l’agilité est au rendez-vous. « Ce qui nous aide, c’est que nous sommes toujours ici. La gestion est donc facilitée. »

Pandémie oblige, l’entreprise a dû reporter son projet de construction d’un hôtel de 15 étages. Le projet n’est pas mort, mais celui-ci évolue. « Nous attendons les permis. Il est toujours question d’un hôtel de 150 chambres. Reste à voir si celui-ci sera de 8 ou 15 étages. La mise en chantier devrait se faire, si tout va bien, en 2023. »

Un client fidèle

Le Groupe MP-Plus, qui offre de la formation à des professionnelles (avocats, notaires, architectes, ingénieurs, chimistes, comptables, etc.), est resté un des clients fidèles du Palace, confirment les observations de Michael Drivas. « Nous devons louer des salles partout au Québec et en Ontario. Nos trois critères de sélection sont qualité, service et prix. Dans le cas du Palace, l’année prochaine, cela fera 10 ans que nous faisons affaire avec eux et cet établissement a les meilleures notes dans les trois segments. Toutefois, durant de nombreuses années, nous avons loué des salles à hauteur de 12-15 fois par année. Aujourd’hui, le besoin en salles est moins grand, et les participants sont moins nombreux », confie Christian Morneau, président du Groupe MP-Plus.

Si certains de leurs clients ont adopté les rencontres virtuelles, le besoin de se réunir est encore bien présent pour d’autres. Les salles lumineuses et leur volet techno, la qualité et l’offre diversifiée de la nourriture, ainsi que le service figurent parmi les qualités du Palace énumérées par le dirigeant. « On a un peu l’impression que les employés viennent des Forces armées canadiennes. Si vous demandez quelque chose, vous l’avez en quelques secondes ! »