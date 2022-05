Aluminium et innovation

CQRDA : 30 ans et 1000 projets plus tard

Qui dit innovation et aluminium… dit Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA). Célébrant ses 30 ans en 2022, le CQRDA a collaboré à plus de 1000 projets et poursuit comme jamais sa mission de créer des liens entre les chercheurs et les entreprises. Survol.