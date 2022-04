L’enseignement du MBA évolue au même rythme que le monde du travail : même si le présentiel a toujours sa pertinence, l’hybride a la cote alors que tout le monde s’est habitué à faire des vidéoconférences dans le confort dans son salon tout en économisant du temps de transport.

Martine Letarte Collaboration spéciale

HEC Montréal se prépare à s’installer dans son nouvel édifice du centre-ville pour la rentrée, où seront offerts notamment ses programmes de MBA (Master of Business Administration). Celui offert à temps partiel en mode hybride crée un engouement actuellement sur le plan des inscriptions, remarque Kevin Johnson, directeur des programmes de MBA à HEC Montréal. Les nouvelles classes sont équipées pour donner le cours à la fois à des gens en présentiel et à d’autres en ligne en même temps, grâce à Zoom Room.

« La flexibilité de pouvoir faire les cours en classe et à distance permet d’aller chercher de nouveaux profils de candidatures parce que ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de passer plusieurs soirées par semaine sur les bancs d’école. Nous allons chercher plus de femmes, alors qu’on sait qu’elles en font encore plus que les hommes à la maison avec les enfants, et nous allons chercher aussi plus de pères de famille », ajoute Kevin Johnson.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Kevin Johnson, directeur des programmes de MBA à HEC Montréal

La pédagogie et le design de classe ont aussi été revus par des experts afin d’offrir une expérience à la hauteur des attentes pour les gens en classe comme en ligne.

À l’Université Laval, le mélange des modes d’enseignement est arrivé bien avant la pandémie. Toutes facultés confondues, en 2019, plus de 35 % des étudiants avaient déjà adopté une formule qui intégrait l’enseignement en présentiel et à distance.

Cette mixité est particulièrement présente dans le MBA, puisque plusieurs étudiants sont sur le marché du travail et ont besoin de cette flexibilité, et je pense que cela va rester. Serge Kablan, directeur des programmes de MBA à l’Université Laval

L’établissement a aussi investi en technologies, notamment dans des caméras qui suivent le professeur lorsqu’il se déplace dans la classe et dans des tableaux interactifs.

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ LAVAL Serge Kablan, directeur des programmes de MBA de l’Université Laval

L’Université Laval a également la particularité d’offrir des MBA complètement à distance qui permettent de rejoindre des étudiants à l’extérieur de la ville et de la région de Québec.

Opter pour 100 % en présentiel

Cette flexibilité n’empêche pas toutefois que certains étudiants souhaitent toujours s’inscrire à un MBA 100 % en présentiel. « C’est important que ces gens continuent de pouvoir vivre l’expérience sur le campus », indique Serge Kablan.

L’option 100 % en présentiel est aussi offerte à HEC Montréal pour le MBA à temps partiel. Pour le programme à temps plein, tout se déroule en personne.

Lorsqu’on étudie à temps plein, on veut vraiment se lancer dans une expérience en présentiel intense, centrée sur la communauté et la collaboration. Plusieurs étudiants arrivent aussi de l’étranger et pour eux, se rendre sur le campus est aussi une expérience de francisation. Kevin Johnson, directeur des programmes de MBA à HEC Montréal

À l’Université Concordia, on a opté pour revenir à un MBA complètement en présentiel, excepté pour les gens qui ont des restrictions médicales. Ils peuvent alors utiliser Zoom. Mais l’expérience acquise en ligne lors de la pandémie aura tout de même laissé des traces. Par exemple, Li Yao, directeur du MBA à temps plein et à temps partiel à l’Université Concordia, demande maintenant à ses étudiantes et à ses étudiants de regarder avant d’arriver en classe des vidéos qui expliquent certaines bases qu’il a enregistrées lorsque les cours étaient tous à distance.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Li Yao, directeur du MBA à temps plein et à temps partiel à l’Université Concordia

« Ainsi, en classe, on peut avoir des discussions sur le sujet, et je trouve que c’est une meilleure façon d’utiliser ce temps où on est tous ensemble, explique-t-il. Donc oui, on est revenus en classe, mais le corps enseignant a la latitude nécessaire pour être créatif, pour trouver les meilleures façons de communiquer son savoir en utilisant la technologie. »