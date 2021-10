Les universités créent constamment de nouveaux programmes pour tenter de répondre aux besoins du marché du travail. Ce sont souvent des programmes courts, donc plus faciles à mettre en place. Voici quelques exemples de programmes créés récemment.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Résilience, risques et catastrophes

Alors que les inondations, les tornades, les ouragans, les incendies de forêt et les cyberattaques augmentent en fréquence et en intensité, le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en résilience, risques et catastrophes a été complètement revu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Les étudiants sont exposés à des cas réels ou à des simulations de catastrophes et appelés à réagir de manière transversale en s’attardant aux dimensions humaines, organisationnelles et sociétales. Le programme est offert sous différentes formules pour répondre aux besoins des gens sur le marché du travail : temps complet, un an, en formule hybride et temps partiel, deux ans, entièrement à distance.

Analyse des mégadonnées en sciences humaines et sociales

Le microprogramme de premier cycle en analyse des mégadonnées en sciences humaines et sociales a été créé à l’Université de Montréal (UdeM). Il permet d’apprendre à utiliser des modèles statistiques avancés pour faire l’analyse des mégadonnées et de faire du forage de données numériques. Le programme favorise également l’apprentissage de la programmation dans le langage R, qui est adapté aux besoins des chercheurs en sciences sociales et humaines. Ce langage de programmation est en voie de devenir un nouveau standard dans l’industrie, puisqu’il est utilisé par de grandes entreprises comme Google, Facebook et Twitter. Ce microprogramme est offert à temps partiel (un an), de jour et de soir.

Durabilité mondiale à l’ère numérique

Certains grands enjeux complexes exigent la collaboration de différents acteurs pour trouver des solutions à la hauteur. C’est le cas de la transition vers une société mondiale plus durable et équitable. Pour acquérir les compétences, les connaissances et l’expérience en sciences de la durabilité et en innovation numérique nécessaires pour accélérer le virage, les étudiants des cycles supérieurs peuvent s’inscrire au programme Leadership en innovation environnementale, numérique et durable. Il est piloté par Damon Matthews, professeur titulaire au département de géographie, urbanisme et environnement à l’Université Concordia, en collaboration avec l’organisme à but non lucratif Future Earth. Pour participer au programme, il faut être inscrit dans un programme de cycles supérieurs à l’Université Concordia, à McGill, à l’UdeM ou à l’UQAM.

Intelligence artificielle

Alors qu’on se rend compte que l’intelligence artificielle (IA) est partout, dans les voitures comme dans les technologies médicales et en ressources humaines, une mineure a été lancée l’an dernier dans le domaine à l’Université McGill pour les étudiants au baccalauréat en génie électrique et informatique. Il a été conçu afin de fournir la base pour les applications des techniques d’IA dans divers domaines. Les étudiants ont des choix à faire parmi différents cours, notamment en apprentissage automatique, en algèbre linéaire, en statistique et en apprentissage profond.