En périphérie de la capitale-nationale, les hôteliers qui accueillent la clientèle d’affaires sont en pleine ébullition. Voici donc les plus récentes nouvelles concernant le Club Med Québec Charlevoix, le Fairmont Le Manoir Richelieu, la Station touristique Duchesnay et le Delta-Marriott Mont Sainte-Anne.

Stéphane Champagne Collaboration spéciale

Club Med : ouverture en décembre

Le très attendu Club Med Québec Charlevoix ouvrira ses portes le 3 décembre 2021 à Petite-Rivière-Saint-François. Tout premier établissement au Canada de la célèbre marque (et seul « Village de montagne » en Amérique), ce complexe de 304 chambres a coûté 120 millions de dollars. Trois salles de réunion modulables, équipées à la fine pointe et pouvant accueillir 400 personnes en formule cocktail. Nombreuses activités en toutes saisons (ski, vélo de montagne, excursions, etc.). Une salle pour les arts du cirque sous la supervision des fameux gentils organisateurs ou « G.O. ». Pour vivre l’expérience du « tout compris » inventée par Club Med. Ouvert 11 mois par année (fermé en novembre).

Le nouveau Delta-Marriott Mont Sainte-Anne

PHOTO EVAN DION, FOURNIE PAR DELTA-MARRIOTT MONT SAINTE-ANNE Changements importants au Château Mont Sainte-Anne, qui porte désormais le nom de Delta-Marriott Mont Sainte-Anne.

Changements importants au Château Mont Sainte-Anne, qui porte désormais le nom de Delta-Marriott Mont Sainte-Anne. L’hôtel quatre étoiles a profité de la pause imposée par la pandémie pour investir 25 millions de dollars dans la rénovation complète de ses installations. Située au pied des pentes de ski du mont Sainte-Anne, cette destination quatre-saisons compte 211 chambres, de même qu’un centre des congrès offrant 43 000 pi2 d’espaces à la clientèle d’affaires. À venir : un tunnel qui reliera le tout nouveau centre aquatique (piscine intérieure, gym et bains à remous extérieurs), de même que le centre des congrès.

Quatorze nouveaux chalets à Duchesnay

PHOTO FOURNIE PAR LA STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY La Station touristique Duchesnay compte 14 nouveaux chalets « oxygènes », c’est-à-dire des maisonnettes modernes de deux à quatre chambres.

La Station touristique Duchesnay compte 14 nouveaux chalets « oxygène », c’est-à-dire des maisonnettes modernes de deux à quatre chambres. Situé à 30 minutes du centre-ville de Québec, l’établissement de la SEPAQ a également refait à neuf sa section nautique en bordure du lac Saint-Joseph. En toutes saisons, la clientèle d’affaires se donne rendez-vous dans cette base de plein air haut de gamme de 90 km2. Les activités de consolidation (team building) y ont la cote. Neuf salles de réunion de 10 à 200 personnes. Auberge de 48 chambres avec restaurant et piscine intérieure. Sinon, deux pavillons de 8 et 12 chambres avec salle de bains privée.

Adrénaline au Manoir Richelieu

PHOTO SYLVAIN FOSTER, FOURNIE PAR FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU Le Fairmont Le Manoir Richelieu vient d’ajouter une centaine de mètres à son parcours de via ferrata surplombant le Saint-Laurent.

Le très classique Fairmont Le Manoir Richelieu est de plus en plus synonyme d’adrénaline. L’établissement phare de La Malbaie vient d’ajouter une centaine de mètres à son parcours de via ferrata surplombant le fleuve Saint-Laurent. Autres nouveautés : expéditions en véhicules tout-terrain à deux places et ajout d’un quatrième sentier pédestre plus costaud. Pour les plus conservateurs : casino et parcours de golf de 27 trous. Accueillant les voyageurs depuis 1899, le Fairmont Le Manoir Richelieu compte 405 chambres, 15 salles totalisant 30 000 pi2, dont la plus grande peut accueillir 1000 personnes, de même qu’une piscine extérieure chauffée à l’année.