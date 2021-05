Portfolio

Aérospatiale

Maya HTT : de l’idée à l’avion grâce aux logiciels

Fabriquer des avions plus légers et moins énergivores pour tenir compte des nouvelles obligations environnementales : voilà le défi qui attend les avionneurs au cours de la prochaine décennie. « Ça fait partie de notre mission, concevoir et designer des avions plus verts à l’aide de nos [puissants] logiciels », souligne Marc Lafontaine, vice-président de Maya HTT. Incursion dans le futur.