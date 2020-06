Le MudWizard nous a pris six ans à commercialiser, car on faisait de l’innovation à temps partiel. On a constaté qu’on aurait dû le sortir beaucoup plus rapidement. On a donc décidé de faire de l’innovation à plein temps. On a une équipe de sept personnes qui s’y consacre. Et on investit 3 % de notre chiffre d’affaires annuellement en R et D.