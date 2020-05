« Nous avons, au Québec et à Montréal, des laboratoires de recherche prêts à donner un coup de main pour soutenir la population, les hôpitaux et les entreprises dans leur bataille contre la COVID-19 », signale le docteur et biochimiste clinique Sylvain Desrochers. Depuis plus de 25 ans, il dirige l’équipe de CIRION BioPharma Recherche, un laboratoire de pointe établi à Laval.

Le spécialiste voit la situation actuelle comme l’occasion propice pour accélérer la valorisation des expertises d’ici, entre autres pour augmenter la cadence de production et de livraison des tests de dépistage; un enjeu crucial.

« Si notre laboratoire de recherche est plus actif auprès des clientèles américaine et européenne, le savoir-faire de nos chercheurs et scientifiques s’arrime en tout point aux besoins et aux défis locaux ».

Tests et déconfinement : les enjeux à venir



Cet ex-directeur de laboratoire à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine cite en exemple la capacité de CIRION à soutenir les laboratoires publics pour produire des tests de dépistage en série alors que se manifestent les défis du déconfinement. « Un dépistage adéquat facilite la gestion des personnes infectées et, par conséquent, limite les sites d’éclosion, fait valoir Sylvain Desrochers. À titre d’exemple, CIRION pourrait agir comme laboratoire de référence auprès d’organisations et de clientèles ciblées de la partie nord de la couronne de Montréal. »

Le Dr Desrochers souligne qu’il est « impératif de détecter les personnes porteuses, y compris d’élargir ce dépistage aux travailleurs, aux aidants naturels et généralement aux entreprises, pour réduire le risque global de contamination ». Il entrevoit qu’au cours des prochains mois, plusieurs entreprises voudront aussi procéder à des tests de dépistage et obtenir des résultats rapides, question de rassurer leur personnel et minimiser les risques d’une éclosion en milieu de travail sur leurs opérations. Et, par ricochet, leur clientèle :

« En fait, ces organisations gagneront à mettre sur pied des stratégies sanitaires exemplaires, à la fois responsables et permettant de mitiger le risque pour leurs opérations ».

- Dr Sylvain Desrochers

À cet égard, CIRION travaille activement à l’implantation du test pour le dépistage du coronavirus.

UN LEADERSHIP MONDIAL

Le leadership de CIRION est reconnu dans l’industrie biopharmaceutique pour la mise au point d’essais destinés à mesurer l’immunogénicité liée aux médicaments de type biologiques et biosimilaires. Dans cette foulée, le laboratoire envisage le déploiement d’essais sérologiques, conçus pour détecter les anticorps produits en réponse à une infection à la COVID-19, afin de mettre au point un test simple, fiable et éprouvé. Le Dr Desrochers précise toutefois que le soutien à la conception de telles technologies et à l’attribution des homologations requises nécessitera l’appui des gouvernements, « qui doivent aussi reconnaître notre expertise et faire appel à notre capacité », fait remarquer le spécialiste.

Parmi les avantages, il parle de prémunir le Québec contre de potentielles pénuries, notamment dans un scénario où les pays qui commercialisent ces technologies décréteraient un embargo sur les trousses d’analyse.

« Développer notre autonomie permettrait à la fois de résoudre les problèmes d’approvisionnement, les risques logistiques et certaines dépenses publiques ».

- Dr Sylvain Desrochers



À PROPOS DE CIRION BIOPHARMA RECHERCHE



Fondé en 1994 par les docteurs Sylvain Desrochers et Lise Dallaire, CIRION BioPharma Recherche regroupe près d’une centaine d’employés, y compris plusieurs scientifiques et spécialistes en immunologie, en biologie moléculaire et en sciences connexes.



Seul laboratoire centralisé au Québec à offrir des services complets d’analyses et de gestion aux sociétés biopharmaceutiques dans le cadre d’études cliniques internationales, il emploie une équipe qui soutient notamment certaines des compagnies pharmaceutiques les plus importantes du monde.

Reconnu pour son leadership et ses innovations, CIRION recourt, en plus de ses infrastructures de recherche, à des installations comparables à celles des centres hospitaliers du Québec, y compris en matière d’équipement spécialisé — et automatisé — pour livrer des solutions à haut débit répondant notamment au dépistage de masse.



« Ce qui nous distingue des autres laboratoires au Québec, c’est notre faculté à déployer et à fournir des solutions innovantes et complètes. Cette approche, acquise depuis 25 ans au sein de l’industrie pharmaceutique, facilite et accélère notre capacité à mieux répondre ici aux enjeux d’ici », conclut le Dr. Sylvain Desrochers.



FAITS SAILLANTS

1994 :fondation de CIRION BioPharma Recherche

80 : nombre d’employés

85 % : taux de diplomation universitaire

35 000 : pieds carrés (3 250 mètres carrés) de laboratoires de recherche