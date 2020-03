Alors que la main-d’œuvre est rare, les gestionnaires doivent continuellement se remettre en question et améliorer leurs pratiques afin de retenir leurs talents. Voici quatre ressources en ligne – dont deux gratuites – pour continuer d’améliorer vos compétences et d’élargir votre champ de vision comme gestionnaire.

Martine Letarte, Collaboration spéciale

La Presse

Une émission balado

Bonnes pratiques en gouvernance, gestion de crise, engagement sociétal : plusieurs enjeux de gestion sont abordés dans la balado Profession gestionnaire, créée par l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Les épisodes sont d’environ 10 minutes chacun et proposent des échanges avec des experts sur différentes pratiques actuelles et tendances de demain en gestion. Par exemple, un épisode sur les grandes transformations du monde du travail accueille comme invité Yves-Thomas Dorval, administrateur agréé et président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. L’écoute de ces balados peut être comptabilisée dans les heures de formation continue de l’ordre.

Formation gratuite en ligne

Le management responsable est à l’honneur dans un MOOC (massive open online course) donné par Luc Audebrand, professeur titulaire de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social à l’Université Laval. Sur sept semaines, avec un investissement hebdomadaire de deux à trois heures, le cours gratuit propose une vision du management responsable qui comprend un changement dans les manières d’envisager la conception, la production, la distribution et la consommation de produits et de services. Cette vision doit s’appuyer sur la transformation des individus, des entreprises et de la société. Sans donner de recette, le cours amène les participants à repenser leurs habitudes et leurs préjugés, puis à réfléchir aux valeurs qui guident leurs actions.

Sélection de webinaires

Pour devenir un gestionnaire qui pourra devenir un leader positif dans son organisation, il faut porter une grande attention à la qualité de ses interventions dans son équipe. L’École des dirigeants de HEC Montréal propose différents webinaires à visionner sur le sujet. Par exemple, l’art de la critique constructive : le levier d’une saine communication. Cette capsule montre comment critiquer un employé sans le démotiver, en plus d’aborder la question de comment critiquer son patron. Autre tendance forte en gestion abordée dans un webinaire : le coaching au quotidien. D’autres capsules portent sur la gestion de la diversité, sur la façon d’influencer les personnes au changement et sur la négociation au quotidien.

Plus en profondeur, mais toujours en ligne

Si entreprendre un programme universitaire dans le domaine de la gestion vous paraît rébarbatif au premier abord, il est possible de commencer par suivre des cours en gestion offerts complètement en ligne. Par exemple, celui de Pratiques de gestion innovantes et mobilisatrices est offert aux étudiants libres à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. On y apprend les pratiques optimales de gestion des ressources humaines, en plus du contexte légal et normatif de la gestion de la qualité de vie au travail. Parmi les nouveautés, on retrouve le cours Leadership et influence, où on étudie notamment les qualités d’un leader, ses rôles et responsabilités, en plus du leadership en situation d’urgence.