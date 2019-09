Signe du dynamisme du tourisme d’affaires à Laval, plusieurs investisseurs s’activent dans l’île Jésus. Survol de trois projets en cours qui ont chacun trouvé leur marché spécifique. Parmi eux, la chaîne hôtelière 100 % québécoise fondée en 2005 Grand Times, qui construira son cinquième établissement et qui vise les petits groupes dans la catégorie haut de gamme.

Julie Roy

Collaboration spéciale

Une vue sur la ville

IMAGE FOURNIE PAR GRAND TIMES HÔTEL Définissant ce nouvel hôtel comme le luxe audacieux, Jean Audet explique que son entreprise met beaucoup d’efforts sur le service personnalisé et sur le fait de pouvoir parler à une vraie personne.

Grand Times Hôtel a choisi Laval pour établir son premier établissement dans la région métropolitaine. Réalisé en deux phases, le nouveau complexe nécessitera un investissement de 60 millions : 2 tours de 12 étages comprenant 300 chambres seront ainsi érigées. Les derniers étages, entièrement vitrés, seront consacrés aux réunions d’affaires. « On va construire quatre salles pour une superficie de 10 000 pi2 et elles donneront une vue imprenable sur la ville. On se concentre sur la clientèle d’affaires haut de gamme, mais dans le créneau des petits groupes de 350 personnes et moins », explique Jean Audet, propriétaire de la chaîne. Les travaux de construction de la première phase ont débuté aux abords du Centropolis et leur achèvement est prévu en décembre 2020. « Une fois qu’ils auront fini de travailler, les gens d’affaires se retrouveront au cœur de l’action dans le centre de Laval », affirme Jean Audet.

Idées de grandeur au Palace

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DE CONGRÈS PALACE En plus des nouvelles installations à la fine pointe de la technologie, l’entreprise continuera d’offrir un service clés en main pour éviter aux organisateurs de se casser la tête.

Possédant déjà la plus grande salle événementielle de Laval, le Centre de congrès Palace a décidé, pour son 30e anniversaire, d’aller encore plus loin. D’ici la fin 2021, l’entreprise érigera, au côté de l’établissement actuel, une nouvelle tour de 15 étages qui comprendra plus de 200 chambres ainsi que des salles de conférence additionnelles. « Il y a moins de mariages et le futur s’oriente vers le marché corporatif. Notre force est le fait de pouvoir recevoir de grands groupes dans un créneau haut et moyen de gamme, toujours en ayant des prix raisonnables. C’est ce que nous allons continuer à faire en ajoutant plusieurs milliers de pieds carrés de superficie », exprime Michael Drivas, directeur général du Palace. Le projet de 35 millions a comme particularité de s’inspirer de l’architecture de la ville de Chicago et comportera notamment un pont vitré entre les deux édifices.

Cure de jeunesse au Sheraton

IMAGE FOURNIE PAR LE SHERATON LAVAL Intégration de la chaîne audio et du système multimédia dans certaines salles, insonorité supérieure, système d’éclairage, la technologie est au cœur du projet de rénovation du Sheraton Laval. De plus, le nouveau corridor du Centre des congrès sera constitué d’un rideau de verre permettant une ouverture sur l’extérieur.

Finies les briques rouges à l’hôtel Sheraton Laval, l’établissement sera totalement transformé. L’investissement, évalué à 13 millions, prévoit l’agrandissement du centre des congrès et un toit vert. « Une fois les travaux terminés, nous allons avoir 8 salles polyvalentes qui pourront être configurées de 69 façons différentes grâce à des cloisons robotisées », explique Yanick Pazzi, directeur général du Sheraton. Fini également le sentiment de labyrinthe, tout sera repensé pour une reconnaissance optimale des lieux. « On ajoute de l’affichage numérique et on modifie l’ergonomie de l’hôtel en changeant d’endroit la réception, les bureaux administratifs, les corridors des espaces publics, etc. », explique le directeur général. Les travaux, qui débuteront au printemps prochain pour se terminer en 2021, n’empêcheront pas la tenue d’événements.

