Le monde est un grand terrain de jeu pour les organisateurs d’événements qui attirent des dizaines, voire des centaines de milliers de participants. Sur l’échiquier mondial, différents lieux se distinguent pour tenir des congrès qui sauront attirer les foules. Coup d’œil sur quelques incontournables.

Martine Letarte

Collaboration spéciale

Le record: le plus grand centre de congrès dans le monde

Pendant des décennies, c’était Deutsche Messe, à Hanovre, en Allemagne, avec ses 392 453 m2 de superficie à l’intérieur, auxquels on ajoute 58 000 m2 d’espace extérieur. Il peut être divisé en quatre sites pour accueillir simultanément des événements distincts de taille moyenne. Mais Deutsche Messe vient de se faire damer le pion par la Chine. En construction, le Shenzhen World comptera 500 000 m2 d’espace d’exposition intérieur une fois sa deuxième phase achevée. Déjà, avec sa première phase, il dépasse légèrement Hanovre. Les 19 espaces d’exposition sont disposés symétriquement le long d’un long corridor central. En guise de comparaison, le Palais des congrès de Montréal offre 46 347 m2 d’espace d’exposition.

La question: quelles sont les 10 villes qui ont attiré le plus de participants à des événements dans le monde en 2018 ?

1- Barcelone

2- Paris

3- Vienne

4- Munich

5- Berlin

6- Amsterdam

7- Toronto

8- Copenhague

9- Madrid

10- Singapour

* Montréal arrive au 15e rang mondial.

Le mois: septembre

C’est le mois le plus populaire dans le monde pour tenir des congrès internationaux.

Le chiffre: 15,9 milliards

C’est le nombre de dollars dépensés en 2018 pour les réunions internationales des associations inscrites dans la base de données de l’International Congress and Convention Association (ICCA). C’était 15,4 milliards en 2017. L’ICCA compte plus de 1100 membres dans près de 100 pays dans le monde.

Le palmarès: les 5 pays qui ont attiré le plus de participants à des événements en 2018

1- États-Unis (384 035)

2- Espagne (296 825)

3- Allemagne (293 337)

4- France (241 044)

5- Canada (203 429)

L’augmentation: 20 %

Le nombre de participants à des événements a augmenté de 20 % au Canada entre 2017 et 2018. Si bien qu’il atteint cette année la 5e place du palmarès, contre la 10e l’an dernier.

À suivre

L’Europe demeure de loin la région du monde la plus populaire pour tenir des événements, mais l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient augmentent rapidement leurs parts de marché. Déjà, dans la liste des pays qui accueillent le plus de participants, on trouve le Japon en 8e place, la Chine en 10e et la Corée du Sud en 15e.

Les secteurs: médecine, technologie et science

La médecine est le secteur qui tient le plus de congrès internationaux (16,9 %), suivie par la technologie (14,2 %) et la science (13,5 %).

Sources : ICCA, Deutsche Messe, Exhibit City News, Exhibition World et Shenzhen World