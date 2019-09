La concurrence est forte à Montréal pour accueillir réunions et congrès. Plusieurs hôtels sont d’ailleurs en train de réaliser ou viennent de terminer de grandes rénovations de leurs chambres et espaces pour tenir des événements. Des acteurs se sont aussi installés récemment dans la métropole. Voici quatre nouveautés à découvrir ou à redécouvrir.

Hôtel Four Seasons

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE L’hôtel Four Seasons a ouvert en mai dans le quartier Mille carré doré.

Le chic hôtel Four Seasons a ouvert en mai dans le quartier Mille carré doré et les organisateurs d’événements seront heureux d’y découvrir quelques lieux pour tenir des réunions et réceptions. La salle de bal, baignée de lumière naturelle, peut accueillir jusqu’à 500 personnes et donne accès à une terrasse. Deux salons, pouvant accueillir 30 et 60 personnes, peuvent y être connectés, avec un total de 14 configurations possibles. Le restaurant Marcus avec terrasse, lounge et bar, est orchestré par le chef de renommée mondiale Marcus Samuelsson. L’hôtel Four Seasons, qui compte 169 chambres et suites, dont plusieurs ont une vue sur le mont Royal, a aussi un spa et une piscine intérieure.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Marcus de l’hôtel Four Seasons

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU RESTAURANT La terrasse d’un blanc immaculé du Marcus

Hôtel Birks

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’hôtel-boutique s’est niché dans la Maison Birks, édifice construit en 1894 et inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

On connaissait Birks pour ses bijoux luxueux, mais on a découvert ses services hôteliers l’an dernier. Situé au square Phillips, au cœur du centre-ville, l’hôtel-boutique s’est niché dans la Maison Birks, un édifice construit en 1894 et inscrit dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec pour son architecture distinctive. Des événements intimes peuvent se tenir dans la salle de réunion pouvant accueillir 12 personnes et la salle de réception peut recevoir jusqu’à 50 invités. Henri Brasserie française met en valeur les produits québécois et canadiens. L’hôtel Birks propose 132 chambres et suites avec terrasses privées et vue sur la rue Sainte-Catherine. Un spa a aussi été aménagé.

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL BIRKS Le salon Phillips peut accueillir jusqu’à 50 personnes et permet différentes configurations pour la tenue d’événements.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Henri Brasserie française, le restaurant de l’hôtel, met en valeur les produits québécois et canadiens.

Hôtel Le Germain Montréal

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’HÔTEL Complètement rénové, l’hôtel Le Germain Montréal a ajouté quatre étages dans un bloc de verre au sommet de sa tour de la rue Mansfield.

Complètement rénové, l’hôtel Le Germain Montréal vient tout juste de mettre la touche finale à ses salles de réunion. Il a repris le concept de la salle créative des hôtels Alt, qui appartiennent aussi au Groupe Germain, pour créer la salle 67. Avec banquette, petits tabourets et d’autres éléments pensés pour créer une atmosphère de remue-méninges, cette salle peut recevoir 12 personnes. L’Expo peut accueillir jusqu’à 40 personnes, alors que la salle Pavillon, tout en luminosité grâce à son mur composé de fenêtres, peut en accueillir 100. En plus d’un restaurant et d’un bar, l’hôtel Le Germain Montréal a un centre d’entraînement et de massage au 17e étage qui offre une vue sur Montréal.

Hôtel Monville

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Situé à deux pas du Palais des congrès, l’hôtel offre un forfait clés en main pour l’organisation de réunions.

Ouvert l’an dernier, l’hôtel Monville a un élément particulier pour impressionner sa clientèle : le robot H2M2 fait le service aux chambres. Pour tenir des événements, la plus grande salle, modulable, peut accueillir jusqu’à 140 personnes. Elle offre une vue sur la ville et donne accès à une terrasse. Les deux autres salles peuvent recevoir jusqu’à 80 et 30 personnes. Un forfait clés en main est offert pour l’organisation de réunions. À deux pas du Palais des congrès, l’hôtel compte 269 chambres et suites avec possibilité de s’enregistrer sur des bornes électroniques avec distributeur de clés. Le bar a une terrasse sur le toit avec vue sur le centre-ville et le mont Royal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE L’hôtel a ouvert ses portes l’an dernier.