Certains aimeraient bien retourner des années sur les bancs d’école. Se lancer dans un MBA, par exemple. Mais parfois, il faut se tourner vers des options plus rapides. Voici quatre nouveaux programmes créés pour les gens occupés.

Martine Letarte

Collaboration spéciale

L’essentiel du leadership

La formation L’essentiel du leadership a comme objectifs de démystifier le leadership, de permettre au participant de prendre conscience de la diversité des attentes, de mieux se connaître et de trouver un mode d’exercice de son leadership qui lui convienne. Ce programme de cinq jours mise sur l’interaction en classe et a été créé par Cyrille Sardais, titulaire de la chaire de leadership Pierre-Péladeau. Il s’adresse aux gens qui ont huit ans et plus d’expérience de travail, dont au moins quatre dans un rôle de gestion. Parmi les plus récentes nouveautés de la série de formation Les essentiels HEC Montréal de l’École des dirigeants, on trouve aussi L’essentiel en finance d’entreprise et L’essentiel en communication marketing.

Survol de la gestion en 10 cours

Un diplôme de deuxième cycle en gestion démarre cet automne à la faculté d’éducation permanente de l’Université McGill et permet d’obtenir le titre de gestionnaire agréé (C.Mgr). Les 10 cours couvrent toute la gamme des activités de gestion, y compris la comptabilité, les finances, l’économie de la gestion, la veille économique et le comportement organisationnel. Offert en collaboration avec Gestionnaires agréés Canada, le programme prépare les étudiants à des postes dans différentes industries et peut être suivi de soir, à temps plein ou à temps partiel. Les inscriptions sont terminées pour l’automne, mais il est possible de commencer comme étudiant libre, ou d’attendre la session d’hiver.

Leadership au féminin

Plusieurs programmes ont été lancés ces dernières années par l’Institut de leadership, mais dès l’automne, un sera destiné aux femmes. Programme court et pratique de trois jours, Femmes Leaders souhaite outiller et inspirer les femmes dans le développement de leur carrière pour qu’elles se dirigent davantage vers des rôles de leadership. Le programme est composé de trois modules : comprendre et établir son branding personnel, mettre en pratique ses compétences naturelles de négociatrice et sa présence exécutive, puis développer son courage managérial. En plus de formation pratique, le programme comprend des conférences, des panels de discussion, du codéveloppement et du réseautage. La première cohorte aura lieu du 23 au 25 octobre.

Formation intensive en leadership

Les gestionnaires et cadres peuvent se tourner vers la Formation intensive en leadership de l’École de gestion John Molson, donnée pour la première fois cet automne. Le sprint de deux jours leur permettra d’en apprendre davantage sur leur leadership, les facteurs de réussite, l’intelligence émotionnelle, la prise de décision et l’efficacité de l’équipe. Ceux qui réaliseront le programme complet de six jours pourront aussi mieux comprendre le rôle des états financiers dans la stratégie d’une organisation, puis apprendre à évaluer la création de valeur et la performance. Pour mettre le tout en pratique, les participants termineront le parcours par une étude de cas en direct avec le Cirque du Soleil.