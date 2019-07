Explosion attendue en santé et sciences de la vie

« Il y a un énorme potentiel à Montréal en sciences de la vie, où on voit une collision entre différents domaines, comme la micro et la nanotechnologie, la biologie de synthèse, la génomique, la chimie et la bio-informatique, qui amènent de réelles innovations », affirme Xavier-Henri Hervé, directeur de District 3, le centre d'innovation et d'entrepreneuriat de l'Université Concordia.

Ce n'est pas un hasard si la métropole a pris cette place enviable dans le domaine sur l'échiquier mondial.

« Le Québec et le Canada ont beaucoup investi en recherche, Montréal a autant d'étudiants au doctorat que Boston et cela crée une mine d'or en matière de savoir-faire, explique M. Hervé. Puis, il s'est construit tout un écosystème pour les start-up dans les dernières années. »

La recherche derrière la jeune pousse

Les start-up du domaine de la santé et des sciences de la vie sont même souvent le fruit de plusieurs années de recherche en laboratoire.

C'est le cas d'Ananda Devices, une entreprise fondée par Margaret Magdesian, une pharmacologue et biochimiste qui a été professeure invitée et chercheuse associée à l'Université McGill pendant plusieurs années avant de lancer son entreprise. Son groupe de recherche a travaillé en collaboration avec l'Hôpital neurologique de Montréal pendant environ huit ans pour découvrir comment reconnecter des neurones. Cette découverte a permis de publier un article scientifique dans The Journal of Neuroscience et elle s'est taillé une place dans le palmarès des 10 découvertes de l'année 2016 du magazine Québec science.