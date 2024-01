La Ville de Montréal alloue une somme de 36,7 millions sur trois ans au réseau PME MTL pour lui permettre d’accorder des prêts, des subventions et de l’accompagnement technique à des entrepreneurs locaux.

« Le contexte économique est difficile pour les entreprises », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mercredi matin en conférence de presse, citant notamment la hausse du coût de la vie et des taux d’intérêt, ainsi que la popularité du commerce en ligne. « On a vu dans les dernières semaines des fermetures de commerces qui nous brisent le cœur. »

Le réseau PME MTL peut venir en aide à des entreprises en démarrage ou à des entreprises existantes qui éprouvent des difficultés, par exemple pour rembourser des prêts, a détaillé la mairesse Plante, invitant les entrepreneurs à faire appel à ce réseau.

« Le tissu économique de Montréal est composé en majorité de petites et moyennes entreprises, et notre objectif est de s’assurer que tous les entrepreneurs aient accès aux outils techniques et financiers afin d’accélérer le passage de l’idée au projet d’affaires », a ajouté le responsable du développement économique et président du comité exécutif, Luc Rabouin.