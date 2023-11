Les jouets créatifs Nebulous Stars scintillent dans plus de 70 pays, mais l’entreprise québécoise qui les a imaginés demeure obscure.

« On travaille fort dans l’ombre », lance en riant Geneviève Lecompte, cofondatrice avec son conjoint Kevin Richer de l’agence Tween Team.

En février dernier, comme chaque année, Geneviève Lecompte et Kevin Richer ont tenu un imposant kiosque à la foire du jouet de Nuremberg.

En avril, Kevin Richer et leur fille Léa-Rose ont participé à une foire à Shenzhen, en Chine, où l’entreprise mène une offensive depuis un an.

À la mi-octobre, leur directrice du marketing Caroline Trudeau a présenté leurs romans Nebulous Stars à la foire du livre de Francfort.

Le magazine Nebulous Stars paraît six fois par année.

La marque lance cet automne une gamme de pyjamas pour fillettes, distribuée dans les boutiques Clément.

Étonnante et mystérieuse entreprise…

Nebulous Stars est d’abord une marque de jouets et d’activités créatives – cahiers à colorier ou d’activités, crayons, bijoux à assembler, poupées, peluches, articles de papeterie… –, mise en orbite autour d’un soyeux univers intergalactique.

L’argument : de jeunes fées font apparaître des mondes étoilés où règne la bienveillance.

Elles sont nées dans la tête de Kevin Richer.

L’origine de l’univers

« Ça fait plus de 25 ans que mon mari et moi sommes dans le domaine », indique Geneviève Lecompte.

Les deux entrepreneurs se sont rencontrés à l’école secondaire. L’un et l’autre étaient issus de familles d’entrepreneurs. Le grand-père de Geneviève est à l’origine de l’agence de presse Telbec. Les parents de Kevin avaient fondé Bojeux.

Après avoir connu un succès honorable avec diverses gammes de jouets créatifs, les deux partenaires ont voulu créer une marque « qui allait avoir une profondeur au-delà du produit tablette », explique Geneviève Lecompte, « qui aurait un message positif, en lien avec nos valeurs personnelles ».

Ils ont fondé l’agence Tween Team et créé la gamme Nebulous Stars en 2017.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE TWEEN TEAM Kevin Richer, la directrice du marketing Caroline Trudeau, Geneviève Lecompte, tous trois de Nebulous Star, et Marianne Pauchant et Katharina Benz, de la Délégation générale du Québec à Munich, à la foire de Nuremberg, en février 2023

« C’est mon mari qui est l’esprit créatif initiateur, mais on a une belle équipe de développement qui a mis la main à la pâte pour créer une gamme qui compte aujourd’hui plus de 150 produits. »

Le graphisme, les illustrations, les histoires, « tout est fait ici au Québec à l’interne, tout est écrit ici, c’est 100 % québécois », assure-t-elle.

Tween Team compte 18 employés, dont deux à Barcelone et un à Paris. Tous travaillent à domicile. « C’était déjà comme ça avant la COVID ! », lance-t-elle en riant.

Les articles, sans trop de surprise, sont fabriqués en Asie.

« On a commencé avec cette marque-là en toute humilité avec un petit emplacement en magasin, en se disant que si on mettait tous les produits ensemble, on aurait l’effet wow de la marque et du visuel. Ça a fait boule de neige », relate la présidente.

Par l’intermédiaire de distributeurs soigneusement choisis – c’est la spécialité de Geneviève Lecompte –, ils sont vendus dans plus de 70 pays, au rang desquels la Nouvelle-Zélande, la Grèce, les pays baltes. « On vend même en Ukraine, malgré la situation ! »

« On vend à des distributeurs sur chacun des marchés, décrit-elle. Ils prennent possession des stocks directement en Asie et ils importent eux-mêmes les produits dans leur pays. C’est notre modèle d’affaires. »

Plus de 15 millions d’articles ont été vendus jusqu’à présent.

Un véritable roman

De petites mises en scène étaient associées à chacun des personnages.

« Les fans nous écrivaient, pour nous dire qu’ils aimeraient en savoir plus sur tel personnage ou telle histoire », poursuit l’entrepreneure.

La Voie lactée était tracée : l’entreprise s’est associée aux Éditions Petit Homme pour l’impression et la distribution de romans illustrés.

Neuf titres sont parus depuis 2020, tous écrits par des autrices québécoises.

« Chacun d’eux est plusieurs fois best-seller au Québec », assure-t-elle.

Un marché chinois de collectionneurs

Par l’intermédiaire de ses fabricants et de ses fournisseurs, Nebulous Stars a commencé à s’étendre en Chine il y a un an.

« C’est un gros marché potentiel, mais très différent du marché européen, observe-t-elle. Il y a quelques petits ajustements à faire sur certains produits pour vraiment être axé sur la demande du marché chinois. »

Les femmes sont particulièrement intéressées par les articles à collectionner.

« C’est quand même assez étonnant. En fait, il n’y a pas vraiment de limite d’âge pour une marque comme la nôtre. »

Licences complètes

Nebulous Stars accorde maintenant des licences – un modèle qu’elle enviait « chez les Disney de ce monde ».

Ses romans sont traduits en anglais, et de l’anglais dans les langues des divers marchés. « Ils nous paient une redevance pour les ventes des romans qui se font dans chacun des pays. »

Le même principe s’applique maintenant au magazine Nebulous Stars. « On signe des contrats de licence dans des pays comme la Roumanie, la Croatie, la Slovénie. On est en discussion aussi pour les pays baltes. »

L’univers Nebulous Stars est en expansion.

Une refonte du poêle à fondue Fondussimo

PHOTO ETIENNE DIONNE, FOURNIE PAR FONDUSSIMO Les nouveaux modèles Fondussimo Evolution et Evolution Mini.

Fondant beaucoup d’espoir sur l’innovation, Fondussimo vient de lancer un nouveau poêle à fondue multiusage.

Le poêle Fondussimo Evolution, comme son nom l’indique, est une version évoluée de l’appareil que Dany Bernard avait mis en marché en 2018.

Le Beauceron avait conçu un élégant poêle à fondue électrique, qui se caractérisait par ses six paniers amovibles en inox perforé. Chaque convive dépose dans le sien ses morceaux de viande et de légumes, qu’il repêche avec une pince. Finis les fourchettes emmêlées et les morceaux échappés.

Le nouveau modèle Fondussimo Evolution comprend un bain-marie en céramique, qui transforme l’appareil en poêle à fondue au fromage ou au chocolat. Une version à quatre paniers est également offerte.

L’entreprise a investi un demi-million de dollars dans la mise au point du nouveau produit, la modernisation de son image de marque et l’optimisation de sa plateforme de commerce en ligne.

Loin de fondre, son effectif a triplé, passant de quatre employés permanents en janvier 2023 à 12 aujourd’hui.

Le magazine Atikuss arrive en ville

IMAGE FOURNIE PAR ATIKUSS Couverture d’Atikuss

Un nouveau magazine dans le paysage désolé des médias imprimés.

Atikuss, une entreprise vouée à la célébration et à la sauvegarde de l’art de vivre et de l’histoire des 11 nations autochtones au Québec, a lancé le 3 novembre le premier numéro de son magazine homonyme.

La publication de 100 pages contient notamment une section spéciale consacrée aux femmes autochtones. Elle sera offerte en version imprimée et numérique – on la trouve sur le site de l’entreprise.

La présidente fondatrice d’Atikuss, Josée Shushei, vient de recevoir le prix Petite entreprise dans la catégorie Entrepreneure d’impact du concours Prix Femmes d’affaires du Québec.

Le nom Atikuss est l’amalgame du mot atik, qui signifie caribou en innu, et du suffixe uss, qui renvoie à la jeunesse. Jeune caribou, donc.

On espère qu’il échappera aux grands prédateurs étrangers qui hantent le territoire médiatique.

Transmission de CVTech-IBC

Il s’agissait d’assurer la transmission de l’entreprise à une nouvelle équipe.

CVTech-IBC conçoit et fabrique des systèmes de transmission à variation continue, destinés notamment aux véhicules récréatifs et utilitaires.

L’entreprise a annoncé un investissement chapeauté par Banque Nationale Placements Privés (BNPP) dans son capital-actions. Il permet d’accompagner la direction dans le rachat des actions du président et actionnaire majoritaire Alain Charest et du directeur des opérations Marc Dionne.

Reprenant le volant de l’entreprise, David Ouellet est nommé président et chef de l’exploitation.

Fondée en 1969 à Drummondville, CVTech-IBC emploie près de 200 travailleurs dans la région.

Le chiffre

4

Le Capitole Hôtel de Québec, fondé en 2019, a obtenu ses Quatre Diamants CAA-AA, ce qui le classe parmi les meilleurs établissements du continent. À peine 3,2 % des 60 000 établissements recensés en Amérique du Nord ont la mention Quatre Diamants.