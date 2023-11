Nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs

Dix ans pour le magazine Véro

PHOTO FOURNIE PAR KO MÉDIA Le magazine Véro, Noël 2023.

PHOTO FOURNIE PAR KO MÉDIA Le premier numéro du magazine Véro, automne 2013.

PHOTO FOURNIE PAR KO MÉDIA Le magazine Véro, Noël 2016.

PHOTO FOURNIE PAR KO MÉDIA Le magazine Véro, Été 2019 1 /4







Le magazine Véro célèbre ses 10 ans et marque le coup avec un numéro spécial qui fait revivre les moments marquants du magazine. Un numéro qui est aussi celui de Noël, avec la traditionnelle page couverture de Véronique Cloutier et ses trois enfants. « Mes enfants commencent à avoir de l’expérience, c’est une tradition qui est un marqueur de temps pour moi. Je les vois grandir d’une couverture à l’autre et j’aime Noël ! », confie l’animatrice en entrevue téléphonique.

Véronique Cloutier adore les magazines depuis toujours et elle est une lectrice aguerrie. « Pendant 20 ans, tous les vendredis, j’allais chercher mes magazines, Elle Québec, Clin d’œil, Châtelaine, People, In Style, Marie Claire, Oprah, Food Network Magazine… », dit celle qui n’avait jamais imaginé avoir un magazine qui porterait son nom. « C’est un cadeau de la vie. Ma rencontre avec Louis et l’équipe professionnelle que nous formons m’ont amenée beaucoup plus loin que je ne pouvais imaginer. Il a vu chez moi un potentiel auquel je ne pensais pas. Ça lui permet d’exercer son côté hommes d’affaires. Il a eu la vision de créer une marque avec le magazine, les vêtements, la chaîne Véro. tv, et ça m’a permis de réaliser tellement de choses qui me rendent heureuse », explique-t-elle.

L’aventure du magazine a commencé en 2012 lorsque le couple Véronique Cloutier et Louis Morissette a fait la page couverture d’Elle Québec avec ses photos de mariage. « J’ai compris que c’était un genre de test pour TC Média pour voir l’intérêt du public avant de me proposer un magazine et ça a marché, car le premier magazine Véro a vu le jour à l’automne 2013. » En 2015, TC Média est vendu à Québecor et Véronique Cloutier « tombe de sa chaise », dit-elle. « On ne s’y attendait pas et c’est là que mon partenaire de vie et partenaire d’affaires change la donne ! Si ça n’avait été que moi, je pense que le magazine se serait arrêté. Grâce à Louis, qui n’allait pas se laisser abattre, il s’est dit, on se relève les manches, on va le faire nous-même, le magazine, et il s’est lancé dans l’édition ! J’avais l’impression qu’il volait à mon secours dans ce grand geste de solidarité. Je suis très reconnaissante, on est devenus maîtres de notre destinée et on s’est associés à Sophie Banford pour cette belle aventure », raconte l’animatrice.

Le magazine Véro est un magazine qui traite des phénomènes de société, de santé, de bien-être, de mode et de beauté. On y trouve des recettes de cuisine, des entrevues et des conseils de toutes sortes. « On touche aux enjeux de société, on traite aussi des questions plus sensibles, et j’en suis très fière. C’est un magazine humain, ouvert sur la différence, la tolérance. J’ai envie de traiter de tous les sujets, sans jugement. Je souhaite aussi faire comprendre les phénomènes de société et les nouvelles réalités. Je suis une mère de famille qui travaille, et mes préoccupations ressemblent à celles de bien des gens. Et c’est ce qu’on ressent dans le magazine », dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR KO MÉDIA La couverture préférée de Véro, celle publiée au printemps 2022

Sa couverture du magazine préférée ? Celle du printemps 2022, où elle porte un ensemble signé Isabel Marant. « J’adore cette page couverture, les couleurs, la lumière, l’ensemble en jean, ça me ressemble et il y a une vraie magie. » Et qu’est-ce qu’elle souhaite pour la suite ? « Que ça continue ! Le magazine Véro se porte très bien [une augmentation de 15 % des lecteurs par rapport à l’année dernière]. On a encore tellement de choses à dire, et nos lecteurs et lectrices sont au rendez-vous », conclut-elle.

Deux boutiques éphémères pour Quartz Co.

PHOTO FOURNIE PAR QUARTZ CO. La nouvelle collection de Quartz Co. 499 $

PHOTO FOURNIE PAR QUARTZ CO. La nouvelle collection de Quartz Co. 499 $

PHOTO FOURNIE PAR QUARTZ CO. Les manteaux de la nouvelle collection de Quartz Co. 799 $

PHOTO FOURNIE PAR QUARTZ CO. Quartz Co. a aussi pensé aux chiens. Cette veste est en vente uniquement en boutique. 195 $ 1 /4







Deux boutiques éphémères de Quartz Co. ouvrent à Montréal et à Québec pendant les quelques mois d’hiver. À Montréal, elle se trouve rue Sainte-Catherine, tandis qu’à Québec, c’est à la place Sainte-Foy que nous pourrons nous procurer un des manteaux haut de gamme pour hommes et femmes de la marque québécoise. Quartz Co. lance en même temps sa nouvelle collection de vêtements d’extérieur, qui comprend de jolis tricots, des accessoires comme des tuques, des écharpes, des sacs et des manteaux en duvet matelassé, dans des couleurs classiques comme bleu marine, noir et gris, mais aussi dans des teintes plus éclatantes, comme orange, ivoire et bleu clair. Une nouveauté cette année, il y a une petite collection pour enfants, avec des couvertures douillettes et des combinaisons de neige. On a aussi pensé à habiller le chien de la famille, avec une veste hivernale conçue pour qu’il puisse, lui aussi, passer l’hiver bien au chaud.

Olivia Lévy, La Presse

Maggie Smith, égérie de Loewe

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LOEWE Maggie Smith est l’égérie de la collection de sacs de la marque Loewe.

Maggie Smith, 88 ans, est la nouvelle égérie de la marque de luxe espagnole Loewe. L’actrice britannique, qu’on a vue notamment dans Harry Potter dans le rôle de la professeure McGonagall et dans la série Downton Abbey, a été choisie pour présenter la collection de sacs à main de la saison printemps-été 2024. Dans la campagne, Maggie Smith pose en robe à volants sur un canapé coloré, ou encore en grand manteau, toujours chic et le regard vif. Les commentaires sur les réseaux sociaux, unanimes, sont très positifs : admirable, emblématique, inspirante et magnifique. Il n’y a pas d’âge pour être égérie, et Jonathan Anderson, directeur créatif de Loewe, l’a très bien compris.

Olivia Lévy, La Presse

Testé et approuvé

Crème adoucissante

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE L’ENTREPRISE Offerte en ligne et dans quelques points de vente, 35,99 $ pour 250 ml

Agréable découverte que cette nouvelle crème pour le corps signée Omy Laboratoires, chouette entreprise québécoise de produits sur mesure, qui nous arrive pile pour le retour de la saison froide. Conçue à base d’urée, d’extrait de calendula et de vitamine E, tout spécialement pour les peaux sèches, sujettes aux démangeaisons (eczéma, psoriasis, etc.), cette crème a une riche texture qui donne une sensation de douceur immédiate, et prolongée, par-dessus le marché. Légèrement grasse, elle s’applique idéalement le soir, sur les zones rugueuses ou carrément sur tout le corps. Personnellement, nos mains malmenées ne s’en passent plus ! On aime en prime son tube recyclable, fait à partir de canne à sucre.

Prix : 35,99 $ pour 250 ml. Offerte en ligne et dans quelques points de vente.

Silvia Galipeau, La Presse