PrevTech élargit son champ (d’action) aux États-Unis. L’entreprise de Saint-Hyacinthe, spécialisée dans la détection d’anomalies électriques – et, par conséquent, la prévention d’incendie – dans les établissements agricoles, vient de conclure un partenariat avec la compagnie d’assurance américaine Nationwide pour la promotion de son système de surveillance en temps réel.

« L’entente est une reconnaissance des bénéfices de notre solution, ainsi qu’une promotion de notre solution vis-à-vis de leurs assurés et leurs partenaires, c’est-à-dire les courtiers et leur écosystème », indique Pierre-André Meunier, président de PrevTech Innovations.

L’appareil, l’« unité PrevTech », comme ils l’appellent, est un boîtier électronique branché au panneau électrique principal de l’établissement agricole.

« Voyons-le un peu comme un électrocardiogramme, décrit Pierre-André Meunier. On lit en continu l’état de santé du réseau électrique. Lorsqu’on a des soubresauts, des défauts ou des anomalies, ce sont des signes avant-coureurs, et la technologie se manifeste. On envoie des notifications au client, à son électricien et à notre équipe technique, qui va faire un suivi auprès du client. »

Une initiative venue du Sud

Étonnamment, l’initiative du partenariat n’est pas issue de Saint-Hyacinthe.

« Ce sont eux qui nous ont contactés, il y a à peu près deux ans et demi de ça », informe Pierre-André Meunier.

Les nouvelles circulent vite et loin dans le milieu de l’assurance. Nationwide avait eu vent des ententes signées par PrevTech avec les principaux assureurs canadiens actifs dans ce secteur d’activité.

« Il faut comprendre que lorsqu’on sauve des fermes, on sauve aussi des réclamations importantes. Une ferme, c’est maintenant de 4 à 5 millions de dollars », souligne l’entrepreneur.

« Au cours des cinq ou six dernières années, on a pu démontrer qu’on réussit à changer le comportement du client, qu’on réussit à amener le client à apporter des mesures correctives de manière hâtive. »

Des communiqués en ont fait état, qui ont résonné au sud de la frontière.

Mais l’herbe n’est pas nécessairement plus verte dans le pré du voisin, et les assureurs sont prudents par nature. Il a tout de même fallu plus de deux ans d’analyses, de projets pilotes et de validations avant que Nationwide endosse le système PrevTech.

Une histoire d’empathie

Pierre-André Meunier a fondé PrevTech en 2017.

« C’est un peu une histoire d’empathie pour le secteur agricole », relate-t-il.

La fréquence relativement élevée des incendies dans les établissements agricoles et l’immense tragédie que chacun représente pour leur propriétaire l’avaient incité à s’interroger sur leur origine. La plupart étaient liés à des défectuosités électriques dans un environnement chargé d’humidité et d’éléments corrosifs.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-André Meunier, fondateur de PrevTech

« Est venu avec ça un regard très pragmatique : y a-t-il moyen d’avoir un indicateur de l’état de santé du réseau, d’avoir une perspective des anomalies de façon précursive pour pouvoir travailler en amont et non pas en réaction ? »

Il y avait moyen, en effet.

Assisté de quelques spécialistes, l’ingénieur a conçu un système électronique de surveillance à distance qui détecte les bizarreries électriques et les augmentations de température suspectes.

Le système, parfaitement autonome, communique toutes ses données sur réseau cellulaire.

L’assemblage final de l’appareil s’effectue chez PrevTech avec des pièces majoritairement fabriquées au Canada.

La base de l’iceberg

Mais il ne s’agit là que de la (fine) pointe technologique de l’iceberg. Les capteurs et autres objets connectés ne sont plus des exploits.

« C’est la partie relativement facile en 2023, soulève Pierre-André Meunier. Par contre, comment change-t-on et fait-on évoluer le comportement du client ? Oui, il va recevoir une notification ou une alarme quelconque, mais comment accompagne-t-on humainement ce client-là vers ce que moi, je considère être l’acte de prévention ultime, c’est-à-dire apporter une mesure corrective ? Et ça, c’est au-delà de la technologie. »

Et c’est aussi la spécialité de PrevTech – la partie immergée dudit iceberg.

« C’est sûr qu’on sauve des fermes des incendies, mais il y a un bénéfice corollaire, celui de travailler en maintenance préventive, explique-t-il. On évite des bris d’équipement et des arrêts de production parce qu’on a reçu de manière hâtive une notification qu’une défaillance est à la veille de se produire. C’est fondamentalement là où on se démarque. »

Un centre d’appel inversé

L’entreprise maskoutaine compte maintenant une trentaine d’employés, dont des représentants au Québec, en Ontario et en Alberta, auxquels s’ajoutent ceux d’un partenaire d’affaires au Manitoba.

Une douzaine de personnes sont attachées à ce que Pierre-André Meunier appelle son « centre d’intervention critique ».

« C’est un peu un centre d’appel inversé, dit-il. On n’attend pas que le client nous appelle pour avoir du support. On appelle proactivement le client lorsque survient une situation qui est déterminée par le système. »

PrevTech a réalisé jusqu’à présent quelque 2500 installations chez 1500 clients.

Environ 18 000 situations sont détectées chaque année, dont une soixantaine sont critiques.

Les perspectives

Avec l’ouverture du marché américain, PrevTech prévoit étendre – doucement – son réseau de représentants.

« C’est une belle percée, c’est une belle avancée, mais on y va prudemment », formule son président.

« Ma préoccupation, c’est que mon 4000e client soit aussi bien servi que mes 100 premiers. Ça veut dire y aller étape par étape, s’assurer que la qualité de service est maintenue, avoir une présence à proximité de notre clientèle aux États-Unis, ce qui va vouloir dire un mélange de partenaires locaux et de nouveaux employés. »

Bref, il est en recrutement.

