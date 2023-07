Point Laz a développé une technologie qui permet de scruter les parois des puits et de produire des données en 3D plus précises et plus fiables qu’une inspection visuelle.

Une expérience sur le terrain et du temps libre ont généré une idée, et ensuite une entreprise qui utilise la technologie pour aider l’industrie minière à adopter de nouvelles façons de faire et augmenter le niveau de sécurité de ses opérations.

L’idée

Alexandre Grenier a étudié en génie minier et il a un intérêt pour la programmation. En travaillant à la mine de sel des Îles-de-la-Madeleine, il a eu l’idée de conjuguer les deux. Ça a donné Point Laz, une petite entreprise née à Québec en pleine pandémie, en 2020. « J’ai vu qu’il y avait beaucoup de perte de temps dans l’inspection des puits que les entreprises minières doivent faire régulièrement », explique-t-il.

La façon traditionnelle de le faire, c’est de faire descendre des mineurs lentement dans le puits et de faire une inspection visuelle, avec des lampes, à la recherche de fissures ou d’anomalies. Entre huit et douze heures par semaine doivent être consacrées à ces inspections obligatoires. « Pendant ce temps-là, on n’extrait pas de minerai », dit l’entrepreneur, qui a cherché et trouvé une façon de faire plus efficace pour éviter aux sociétés minières de laisser des millions sur la table. Avec deux associés, Alexandre a fondé Point Laz, avant de racheter leurs parts et d’en devenir l’unique propriétaire.

Le produit

Point Laz a développé une technologie qui permet de scruter les parois des puits et de produire des données en 3D plus précises et plus fiables qu’une inspection visuelle. « On a tout développé à l’interne », précise le patron de l’entreprise qui compte sept employés.

Il faut encore descendre dans le puits, mais la technologie de balayage (scanning) de Point Laz accélère l’inspection et réduit le temps d’arrêt des opérations. « Surtout, la sécurité des opérations est améliorée », dit-il.

Le système de surveillance intelligent baptisé Lazaruss est prêt à être commercialisé depuis mai.

Il s’agit d’une solution clés en main, que l’entreprise offre comme un service aux entreprises minières, avec la formation et le soutien technique, ce qui lui assure des revenus récurrents.

L’inspection des puits de mine ne sera probablement jamais automatisée à 100 %, mais la solution hybride de Point Laz augmente l’efficacité et la sécurité des opérations minières. L’entreprise a déposé une demande de brevet et de certification pour son produit.

L’innovation a déjà suscité l’intérêt d’entreprises minières, qui testent actuellement la technologie. Le Canada est un gros marché pour une entreprise comme Point Laz, dit Alexandre Grenier, mais l’entreprise vise aussi une expansion géographique dans les régions minières ailleurs dans le monde, comme l’Australie et l’Afrique du Sud.

L’avenir

Les technologies minières ne suscitent pas beaucoup l’appétit des investisseurs, a constaté Alexandre Grenier. Les débuts de Point Laz ont été financés par ses fondateurs et l’appui de Centech, l’organisation de l’École de technologie supérieure. Un tour de financement est au menu des prochains mois.

Point Laz vise d’abord l’industrie minière partout dans le monde, mais pense aussi à d’autres applications intéressantes pour sa technologie : l’inspection des puits d’ascenseur des immeubles de bureaux et des tunnels en tous genres, comme ceux du métro.