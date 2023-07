PHOTO GREG KAHN, THE NEW YORK TIMES

Après les banlieues denses de l’ouest de Washington, la vue s’élargit sur des étendues de champs et de terres agricoles – un panorama fréquemment interrompu par des bâtiments massifs et sans fenêtres abritant les ordinateurs à grande vitesse qui rendent possibles des technologies telles que la 5G et l’intelligence artificielle.

Miranda S. Spivack The New York Times

Ces centres de données commencent à parsemer les paysages à travers le pays, de la Virginie à l’Oregon. Chacun d’entre eux compte des centaines de serveurs et de routeurs qui envoient et reçoivent des données pour des tâches quotidiennes telles que la diffusion de contenu sur des appareils mobiles et le traitement de transactions financières à grande vitesse.

« C’est le moteur qui alimente la machine », explique Gordon Dolven, directeur de la recherche sur les centres de données en Amérique pour CBRE, une société de services immobiliers commerciaux. « Tout ce qui se trouve sur votre téléphone est stocké quelque part entre quatre murs. »

Ces dernières années, le besoin en centres de données a rapidement augmenté, alimenté par l’évolution des habitudes de travail pendant la pandémie et la croissance des technologies basées sur l’infonuagique. Cela signifie plus de bâtiments, plus de terrains, plus de systèmes de refroidissement et plus d’électricité pour soutenir l’infrastructure physique qui fonctionne jour et nuit.

Les avancées technologiques ne feront qu’accroître la demande en centres de données, a déclaré Noelle Walsh, vice-présidente de l’entreprise chargée de l’innovation et des opérations liées à l’informatique en nuage chez Microsoft. « En tant que société, nous ne faisons que commencer », a-t-elle déclaré.

Mais trouver suffisamment de terrain pour construire un centre de données et suffisamment d’électricité pour le faire fonctionner peut s’avérer difficile.

De plus, les promoteurs doivent répondre aux préoccupations de la communauté concernant ces bâtiments gigantesques, qui surgissent à côté des lotissements et mettent à rude épreuve les fournisseurs d’électricité locaux qui ont eu du mal à répondre à la demande.

La Virginie du Nord est une plaque tournante pour les centres de données, en partie en raison de sa proximité avec des éléments majeurs de l’infrastructure physique qui constituent la base de l’internet. Amazon a annoncé cette année son intention de construire plusieurs centres de données en Virginie d’ici 2040, ce qui représente un investissement estimé à 35 milliards de dollars.

Sur la côte Ouest, un centre similaire se trouve près de la Silicon Valley. La majorité du trafic internet mondial transite par les sites de ces deux régions, qui jouent le rôle de courroies de transmission essentielles de l’internet.

Des locaux en forte demande

Les analystes du secteur affirment qu’il est de plus en plus nécessaire de construire des centres de données dans le reste du pays, dans le cadre d’un effort visant à les rapprocher des clients et à tirer parti de la disponibilité croissante des réseaux à haut débit dans les zones rurales et les petites villes.

Les États-Unis comptaient 2701 centres de données en 2022, soit le plus grand nombre au monde, suivi de loin par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Chine, selon des données compilées par Statista.

Outre les deux centres côtiers, les centres de données américains sont concentrés près des grandes villes, d’Atlanta à Seattle.

Les grandes entreprises numériques et le gouvernement fédéral possèdent et exploitent souvent leurs propres centres de données. D’autres entreprises et administrations louent fréquemment des espaces.

« Quiconque peut s’installer dans le centre de données de quelqu’un d’autre le fera », déclare Jim Coakley, qui développe, possède et gère des centres de données à haute sécurité et à haute densité. Il a construit son premier centre en Virginie du Nord il y a près de 20 ans.

Le comté de Loudoun, en Virginie, est un site clé pour les centres de données, mais le comté voisin de Prince William connaît également un essor. Les élus de ce comté ont récemment approuvé un important changement de zonage pour 2100 acres, ouvrant la voie à environ 25 millions de mètres carrés de nouveaux centres de données.

PHOTO GREG KAHN, THE NEW YORK TIMES Un centre de données en construction à Haymarket, en Virginie

La décision de zonage n’est pas sans controverse. Connu sous le nom de Digital Gateway, le terrain est proche du Manassas National Battlefield Park, dont le directeur s’est inquiété des « dommages irréparables potentiels » causés au site. Ann Wheeler, présidente du conseil des superviseurs de Prince William et fervente partisane de la modification du zonage, a perdu sa réélection lors des primaires démocrates le mois dernier, après qu’une campagne populaire visant à l’évincer a mis l’accent sur son soutien à l’augmentation du nombre de centres de données.

Les centres de données seront de plus en plus construits loin des emplacements traditionnels et se rapprocheront des clients qu’ils desservent, selon une étude de Gartner, une société de conseil en informatique. Mais la recherche de terrains n’est pas toujours facile.

« Essayez de trouver des terrains qualifiés qui ont une puissance suffisante pour faire fonctionner ces installations – il en faut dix fois plus que ce que j’ai construit en 2006, a déclaré M. Coakley. Il s’agit essentiellement d’inhaler des quantités massives d’énergie. »

Des enjeux pour la consommation d’énergie

La demande de centres de données est si forte que dès qu’un projet est sur la table à dessin, l’espace est rapidement pris d’assaut, avant même qu’il ne soit mis sur le marché.

« Chaque bâtiment construit est loué », explique Ryan Goeller, courtier en immobilier d’entreprise et directeur de KLNB, spécialisé dans la Virginie du Nord. « Il n’y a pas d’inoccupation. »

Toutefois, la demande d’énergie complique la croissance dans certaines régions du pays. Dominion Energy, la principale compagnie d’électricité de Virginie utilisée par les centres de données, a déclaré qu’elle avait du mal à fournir suffisamment d’électricité.

Certains habitants craignent que les besoins des centres de données de la région, tels que la construction de nouvelles lignes électriques et de sous-stations, ne soient subventionnés par les habitants. La Silicon Valley est confrontée à des défis similaires, selon un rapport publié en février par CBRE.

PHOTO GREG KAHN, THE NEW YORK TIMES Un centre de données à Haymarket, en Virginie

Pour réduire la demande d’énergie, l’industrie s’efforce de trouver des solutions plus efficaces, a déclaré Arman Shehabi, scientifique au département des technologies de l’énergie du Lawrence Berkeley National Laboratory.

Croissance et efficacité

« Il y a eu beaucoup de croissance, mais aussi beaucoup de possibilités d’efficacité et d’incitations à l’efficacité », a-t-il déclaré. Et comme les principaux acteurs de l’industrie des données s’efforcent de devenir plus écologiques au cours de la prochaine décennie, la pression est forte.

La croissance de l’intelligence artificielle « exigera de nouveaux types d’efficacité », a déclaré M. Shehabi. « À l’heure actuelle, elle consomme beaucoup d’électricité, mais il n’est pas certain qu’il en soit toujours ainsi. »

Selon CBRE, les besoins en électricité et la disponibilité d’électriciens qualifiés ont été à l’origine de nombreuses décisions en 2022 concernant l’emplacement des centres de données.

D’autres préoccupations environnementales se profilent également. Les systèmes de sauvegarde des centres de données dépendent souvent du gaz naturel et du diesel, ce qui peut aller à l’encontre des efforts déployés en matière d’énergie propre. Les besoins en eau augmentent également, a déclaré M. Shehabi.

« Nous devons être stratégiques en termes d’emplacement des centres de données et prendre en compte le niveau de stress hydrique de la région lors de leur conception », a-t-il déclaré.

Cet article a été publié à l’origine dans The New York Times.