Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Louer un boîtier télé conçu au Québec, offrant dans les chambres d’hôtel une centaine de chaînes de télé, du contenu original, des jeux et de la musique. Dans ce qu’on présente comme une première technologique, le boîtier Konek peut aussi bien rediffuser sur la télé du contenu provenant d’un appareil Android avec Chromecast que celui d’un appareil Apple utilisant AirPlay.

Qui ?

Jean-François Rousseau est un bachelier en génie informatique de l’Université Laval. Cet expert en technologie de Québec a notamment cofondé en 1996 Libéo, qui crée des applications et des logiciels sur mesure, et est le président de la plateforme cinoche.com depuis 2003. Louis Michaud, lui, vient de l’industrie du tourisme. Il a été associé et directeur général du village-vacances Au pied du mont Sainte-Anne de 1992 à 2007 puis associé et vice-président du guide Voilà Québec. Les deux hommes combinent leur expertise en 2017 et fondent Konek.

« On a fait le constat qu’en hôtellerie, malheureusement, la technologie est triste, raconte M. Rousseau, aujourd’hui directeur général de Konek. Tu arrives dans un hôtel, tu as une télé avec les 20 chaînes de base, de vieux téléphones, du WiFi quand tu es chanceux. »

La jeune entreprise se donne la mission « d’améliorer la vie et l’expérience des hôteliers et de leurs clients en fournissant des solutions technologiques innovantes » et d’offrir le premier concept d’« hôtel intelligent en tant que service ». Elle compte aujourd’hui neuf employés et trois bureaux, à Québec, à Montréal et à Niagara Falls. M. Michaud en est le PDG.

Le produit

Le cœur de l’offre de Konek, c’est un boîtier télé, entièrement conçu, imprimé en 3D et assemblé à Québec, comparable à une Android Box ou une Apple TV. L’interface, basée sur le système d’exploitation Android, est également maison. Depuis février 2021, en vertu d’une association avec une entreprise affiliée, la Coopérative de câblodistribution Hill-Valley, Konek est considéré par le CRTC comme un télédistributeur et offre une centaine de chaînes télévisées.

« On offre les chaînes de base, mais aussi celles de ta ville natale : le client montréalais en voyage aura accès à des chaînes montréalaises, on en a dans d’autres langues, selon les besoins », explique M. Rousseau.

Des jeux, des listes de restaurants aux alentours, des menus personnalisés selon l’hôtel, de la musique sont également offerts.

Mi-juin, Konek a annoncé une nouveauté : après deux années de recherche, le boîtier Konek permet maintenant de diffuser sur la télévision l’écran des appareils Android et Apple, par Chromecast ou AirPlay. « C’était une demande des clients : ils veulent pouvoir utiliser Chromecast ou AirPlay à l’hôtel comme ils le font chez eux », précise le directeur général.

Konek loue sa plateforme dans 45 hôtels au Québec et 5 en Ontario.

Les défis

Le premier défi est juridique : Konek et le câblodistributeur Hill-Valley étaient poursuivis depuis février 2021 par Québecor, qui les accusait de redistribuer sans autorisation le signal de TVA Sports. La Cour fédérale a tranché le 26 mai dernier en accordant des dommages de 553 000 $ à Québecor. « On a réussi à s’entendre avec la plupart des entreprises, Rogers, Pelmorex, Radio-Canada, mais jamais avec Québecor », affirme M. Rousseau.

Pour entrer dans des hôtels avec un nouveau produit, « il faut faire ses preuves, trouver la bonne façon, modifier la façon de faire pour que ce soit un bon “market fit” », précise le directeur général. Offrir un bon réseau internet dans des hôtels parfois vétustes demande de la créativité. « C’est parfois un casse-tête technologique, surtout avec le câblage des vieux bâtiments. » Les boîtiers Konek sont ainsi des routeurs sans fil, qui rediffusent à leur tour le signal internet.

L’avenir

Après le Québec et l’Ontario, Konek vise le reste du marché canadien.

La prochaine offre aux hôteliers serait dans le domaine du marketing : Konek pourrait leur permettre de mieux connaître leur clientèle. « On veut implanter ça correctement, dans le respect de la confidentialité des données, pour permettre à l’hôtelier de fidéliser sa clientèle. »

Enfin, après les hôtels, Konek pourrait faire son entrée dans d’autres types d’établissements. « On a beaucoup de demandes du côté des résidences pour personnes âgées. Selon ce que nos tests vont donner, on va peut-être aller dans cette direction », dit Jean-François Rousseau.