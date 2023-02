Quand Martin Quintal a fondé Futur Vert en 2009, il ne s’attendait pas à un avenir si fertile.

L’entreprise

Au départ, l’entrepreneur voulait simplement pallier un manque, lui qui avait alors le projet de créer une serre de petits fruits. Au moment de magasiner son éclairage, ce passionné de technologie ne trouve pas ce qu’il cherche et doit se tourner vers des systèmes venus d’Asie. Il devient alors importateur d’éclairage DEL, avant de concevoir lui-même les systèmes.

« Ça m’a amené à pousser le développement de cette technologie-là pour les fermes verticales », explique Martin Quintal.

La culture de cannabis a été payante pour la jeune entreprise qui a perfectionné son expertise dans ces serres, verticales ou horizontales. Avec le désir d’accroître notre souveraineté alimentaire et des subventions pour soutenir les projets, les serres de productions alimentaires ont poussé au Québec depuis 10 ans. Les fermes urbaines se multiplient. Les conceptions lumineuses sur mesure de Futur Vert sont parfaites pour ces projets qui n’entrent pas dans les cases traditionnelles.

Une cinquantaine d’entreprises utilisent des conceptions de Futur Vert, dont les producteurs de fraises Vertité à Montréal et Ferme d’hiver à Vaudreuil.

L’innovation

Les serres conventionnelles sont éclairées avec des lumières au sodium qui dégagent beaucoup de chaleur. On pourrait croire que c’est un avantage, mais pas du tout, puisqu’il s’agit d’une chaleur non contrôlée. La preuve, explique Martin Quintal, est que les serres doivent souvent ouvrir leurs fenêtres pour évacuer la chaleur.

Gros avantage pour les DEL : la lumière projetée est plus précise. Cela permet d’ajuster le spectre lumineux et d’augmenter la performance de la lumière, ainsi que de maximiser l’espace de production. Les systèmes DEL sont plus puissants et durent une vingtaine d’années, même dans des milieux très humides.

La vision

En mettant la source lumineuse très près de la plante, on peut étager les plantations. Cette densification végétale permet de faire de la culture en ville, dans des endroits où l’on n’imaginerait pas implanter une ferme.

« L’avantage des serres intérieures est qu’on peut les faire n’importe où, dit Martin Quintal. Dans un stationnement souterrain comme sur le toit d’un immeuble de bureaux. »

Par exemple, qui croirait qu’il y a une ferme de champignons… dans le quartier du textile, à Ahuntsic, à Montréal ?

Un exemple

C’est pourtant là que s’est implantée Grenouille rouge, dans un édifice commercial plus populaire auprès des importateurs de tissus que des fermiers.

« Le quartier Ahunstic-Chabanel est vraiment parfait pour la production agricole », soutient néanmoins Gabriel Roy-Doyon, l’un des fondateurs de Grenouille rouge dont les étages de micropousses et de champignons sont éclairés par Futur Vert.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Comme il s’agit d’une étape hâtive dans le développement de la plante, 30 watts suffisent pour les micropousses de Grenouille rouge et 20, pour ses champignons.

Guillaume Dagher et Gabriel Roy-Doyon, le duo derrière cette ferme (presque !) secrète, ont utilisé beaucoup de matériel recyclé pour lancer son projet. Pour l’éclairage, il fallait investir dans des installations performantes, les lumières étant le soleil de remplacement pour les végétaux.

En plus d’apporter des solutions d’éclairage, Futur Vert a permis à Grenouille rouge d’accéder à de l’expertise et de découvrir d’autres entreprises dans le même créneau, ce qui favorise un transfert d’informations précieux pour une entreprise en démarrage.

Après seulement une année d’exploitation, la petite ferme urbaine s’en tire bien : déjà rentable, Grenouille rouge vend environ 250 plateaux de micropousses et 200 livres de champignons par semaine. Pour le moment, les restaurants montréalais et quelques commerces spécialisés offrent les produits, essentiellement dans un rayon de 20 km du lieu de production.

Grenouille rouge veut poursuivre sa relation avec Futur Vert et, à terme, implanter un système d’aquaponie pour élargir son offre, avec des fruits et des légumes.

L’avenir

Martin Quintal souhaite maintenant que des propriétaires de serres conventionnelles se tournent vers des systèmes DEL et changent leur façon de voir la serriculture.

« Ça n’a pas de sens d’avoir une serre dans un gros endroit clos sur un seul étage de production, dit-il. On a simplement reproduit le champ à l’intérieur. »

Certes, cela demanderait un investissement initial important, mais cela contribuerait aussi à verdir ce mode de culture souvent montré du doigt comme étant très énergivore.

L’entrepreneur rêve de voir des chercheurs pluridisciplinaires se pencher sur cette question pour poursuivre le développement durable de la culture intérieure. Peut-être développer des concepts de fermes verticales où les animaux pourraient être intégrés. « Ce que la terre a toujours fait depuis des millions d’années, le répliquer à l’intérieur », dit Martin Quintal. En épargnant de l’espace, donc l’énergie. « Il faut maximiser le mètre cube, dit-il. Plutôt que de ne penser qu’au mètre carré. »