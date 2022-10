Univers PME

Un mandat historique pour Seize03, spécialiste des affaires autochtones

Elle n’avait pas encore un an d’existence quand la firme-conseil en affaires publiques Seize03 a obtenu, en juin dernier, le mandat d’accompagner le Regroupement Petapan, qui rassemble les Premières Nations innues de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan, dans la conclusion avec les gouvernements du Québec et du Canada d’un traité en négociation depuis… 40 ans.